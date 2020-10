Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 02.10.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wir werfen gemeinsam einen Blick auf sein Inventar und verraten euch, was der mysteriöse an diesem Wochenende im Angebot hat.

Spannend ist zudem, dass Konsolenspieler von Destiny 2 bald auch in den Genuss kurzer Ladezeiten kommen können , von denen PC-Hüter so schwärmen. Allerdings nur auf den neuen Konsolen, PlayStation 5 und Xbox Series X.

Außerdem steht demnächst das Halloween-Event „Festival der Verlorenen 2020“ an, dass die Wartezeit bis zur großen Erweiterung Beyond Light mit gruseligem Flair etwas versüßen soll. Hier alles Wissenswerte zum anstehenden Event:

Was ist los in Destiny 2? Aktuell können sich die Hüter im Oktober-Eisenbanner austoben und generell im Schmelztiegel dreifache Erfahrungspunkte abstauben.

In Destiny 2 schaut heute, am 02.10., der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Waren mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Items verkauft er? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

