Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 01.10.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann starten die Trials wieder? Die Trails beginnen am nächsten Freitag, dem 8. Oktober um 19.00 Uhr. Die Prüfungen kehren dann mit als klassische Elimination zurück – also ohne dauerhafte Zonen.

Als Ausgleich findet das Eisenbanner statt. In Season 15 wird es jetzt so sein, dass Trials und Eisenbanner sich nicht mehr überlappen können – es ist stets nur einer der beiden Modi aktiv.

Legendäre Items: Xur bietet neu in Season 15 auch legendäre Items an, auf die wir gleich einen Blick werfen.

Was hat Xur im Angebot? Xur hat stets exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere dabei – also für Warlocks, Jäger und Titanen. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Statuswerte zufällig ausgewürfelt.

Widmen wir uns doch vorher aber Xur. Das Tentakelgesicht sorgt aktuell wieder für Schlangen – und das nicht mal wegen seiner Exotics, sondern seinen legendären Items: Der alte Xur ist in Destiny 2 jetzt so wichtig wie seit Jahren nicht

Was ist in Destiny 2 los? Diese Woche staunten die Hüter nicht schlecht, denn eine Waffe sagt den Tod einer wichtigen Figur voraus . Bungie bestätigte dann sogar, dass es sich um kein Hirngespinst handelt.

Insert

You are going to send email to