Destiny 2: Weekly Reset am 21.06. – Infektiöse Vorzeichen machen sich breit

In Season 17 startet heute eine neue Woche in Destiny 2 und die wirft wohl bereits ihre infektiösen Schatten voraus. Während die Spieler merkwürdige Veränderungen in der Luft feststellen, gilt es das düstere Geheimnis einer Kabal-Kaiserin zu entdecken. MeinMMO hat sich mit Anti-Sporen-Spray ausgestattet und verrät, was euch diese Woche erwartet.

Das passiert diese Woche: Nachdem Spieler in Destiny 2 bereits Krähes und Zavalas Albtraum in der laufenden Story „verwandelt“ haben, wird sie diese Woche wohl Ghaul, der Albtraum der Kabal-Kaiserin Caiatl, erwarten.

Caiatl versucht derzeit noch eisern mit ihren Schiffen die Blockade um Calus Leviathan aufrechtzuerhalten, während sie auf seinen nächsten Zug wartet. Sie ist versessen darauf, ihren Vater zu finden und ihm ein für alle Mal ein Ende zu bereiten – doch immer mehr Kabale aus ihrer Armee laufen zu ihm über. Momentan ist noch nicht klar, wo Calus genau ist. Ist er mit dem veränderten Leviathan verschmolzen oder versteckt er sich doch im Unterbau seines einstigen opulenten Schlachtschiffes?

Ist die H.E.L.M., die fliegende Operationsbasis der Vorhut, bereits infiziert?

Doch als ob das noch nicht genug ist, scheint auch eine bedrohliche Infektion im Gange zu sein. Die Truppen der Kaiserin laufen nicht nur über, sondern werden auch anscheinend mit den geheimnisvollen Egregor-Sporen der Dunkelheit infiziert. Auf der H.E.L.M., der operativen Einsatzzentrale der Vorhut, schwirren bereits seit einer Woche merkwürdige Teilchen durch die Luft. Verändert dies ihre Gedanken?

Sind nicht nur die Kabale, sondern sogar die Hüter bereits infiziert? Während die Spieler das vielleicht bald herausfinden, erwarten sie diese Woche natürlich auch noch weitere Aktivitäten in Destiny 2.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 21.06. bis zum 28.06.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Die verdrehte Säule , auf Nessus Die Rotlegion hat begonnen, in „Die verdrehte Säule“ zu bohren, in der Hoffnung, Protheon, den Vex-Modul-Geist als Waffe zu studieren und einzusetzen. Aber die Vex reagierten heftig und verursachten den Ausbruch eines Kriegsgebiets in der Nähe der Bohrstellen. Die Vorhut sendet Hüter aus, um Protheon zu zerstören, bevor die Rotlegion den Vex Geist erobern kann.

, auf Nessus

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: In der 5. Seasonwoche der „Saison der Heimgesuchten“ könnt ihr euch eine spezielle Dämmerungswaffe erspielen.

Die Dämmerung-Waffe in dieser Woche ist der Raketenwerfer „Hitzkopf“.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Solar-Versengen

Prügler

Eisen

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im aktuellsten Raid „Der Schwur des Schülers“:

Diese Woche ist im Raid „Schwur des Schülers“ die „Verteidigung ausgefallen“ . Diese Raid-Challenge verlangt, dass ihr nur einen Besessenen Ritter mit eurem Relikt tötet.

. Diese Raid-Challenge verlangt, dass ihr nur einen Besessenen Ritter mit eurem Relikt tötet. Als Belohnung für die Herausforderung im dritten Abschnitt des Raids auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version von der Maschinenpistole „Unterwerfung“ oder des Fusionsgewehrs „Erlösung“. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Zusätzliche Spitzenprämien aus dem Endgame bekommt ihr:

im Raid „Letzter Wunsch“ in der Träumenden Stadt

sowie im passenden Dungeon „Der zerbrochene Thron“

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 17 sind auch neue Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Albträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Albtraum-Eindämmung. Darüber hinaus erwarten euch diese wöchentlichen Aktivitäten:

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Das Ritual“ – Wiederholbare Witch Queen Kampagnenmission Macht euch auf den Weg und durchquert Savathuns Symbol-Labyrinth, bevor ihr ihre Machenschaften den Reisenden einzuspinnen unterbindet. Es ist der letzte Kampf mit Savathûn, der Hexenkönigin höchstpersönlich.

– Wiederholbare Witch Queen Kampagnenmission

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 17 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Heimgesuchten liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.570. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 17 um +10 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 16 gestiegen. Alle Spieler wurden zudem auf das Grund-Powerlevel von 1.350 angehoben.

Wer schnell leveln will, kann zudem die Legendäre Kampagne der Witch-Queen-Erweiterung spielen und bei deren Abschluss auf 1.530 kommen sowie ein neues Exotic ergattern.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.560:

Top-Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Der zerbrochene Thron“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Saisonale Aktivität „Trennung“ (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiege Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Prüfungen von Osiris (2+) (ab 24. Juni)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Und falls ihr noch darauf wartet, eurer brennendes Ornament-Rüstungs-Set von Solar 3.0 zu vervollständigen: Diese Woche sind die jeweiligen Klassen-Zeichen für Glanzstaub zu haben.

Coole Klassengegenstände für eure Hüter

Zudem könnt ihr diese Woche auch ein paar weitere Highlights im Everversum-Shop für Glanzstaub, also die erspielbare Ingame-Währung, erhalten.

Legendäres-Waffenornament für Drang-Barock „Gesellschaft für das Einsame“

Exotisches Emote „Sparrow-Trip“

Exotische Geisthülle „Tragflügel-Hülle“

Exotische Geisthülle „Feuerschneisen-Hülle“

Exotisches Sparrow „Meeresschaumgleiter“

Exotisches Schiff „Schrottplatznavigator“

Legendäres Emote „Dirigent“

Legendäre Geist-Projektion „Splitter“-Projektion

Legendärer Teleporteffekt „Verknöcherter Auftritt“

Shader „Silber-Teratorn“

Was denkt ihr? Glaubt ihr Caiatl wird sich behaupten können und sich ein für allemal von dem Ghauls-Schatten eines besseren Anführers lösen? Und wie steht es mit unserer Desinfektions-Dusche? Hat die Eindämmung von Eris Morn in der Operationsbasis der Vorhut versagt und die Hüter sowie die Kabale sind bereits mit den Sporen infiziert? Was glaubt ihr?