Destiny 2: Weekly-Reset am 08.08. – Zeit für eine versteckte Mission

Heute endet in Destiny 2 die Sonnenwende, das Sommer-Event des Loot-Shooters. Damit verschwinden nicht nur die Event-Belohungen, sondern auch die schicken Grasdekorationen. Spieler erwartet heute Abend also wieder das altbekannte betongraue Aussehen des Turms in der Letzten Stadt. Was sich diese Woche sonst noch ändert, zeigen wir euch in diesem Artikel.

Das passiert diese Woche: Es sind jetzt noch genau 14 Tage bis in Destiny 2 die neue Season 22 mit dem großen Showcase zu “Die Finale Form” startet. Doch bis es so weit ist, werden heute noch einmal die Aktivitäten der aktuellen “Saison der Tiefe” durchrotieren.

Derzeit können Spieler jede Woche die Story-Aktivität “Schleier-Eindämmung” erkunden. Sie erzählt Neomunas Geschichte mit dem Schleier weiter, die in Lightfall begonnen hat.

Speziell diese Mission ist richtig interessant, wenn ihr die aktuellen Topinfos zur Story wissen wollt. Bungie musste jedoch auch zugeben, das sie die Schleier-Eindämmung etwas zu gut versteckt haben, wodurch die Aktivität in Season 21 kaum jemand weiter verfolgte.

Doch keine Sorge: Ihr könnt die Mission noch spielen. Und wenn ihr jetzt erst loslegt, könnt ihr euch zudem in aller Ruhe mehrere Aufzeichnungen in Folge reinziehen.

Die Aktivität “Schleier-Eindämmung” wird auch in den verbleibenden zwei Wochen von Saison 21 weitergehen, und weitere Einträge werden zu Beginn von Saison 22 und Saison 23 freigeschaltet.

Leider wird heute auch die grüne Sommerdekoration vom Turm verschwinden. Die Veranstaltung ist vorbei und Eva wird wieder für einige Monate nicht zu sehen sein. Die Sonnenwende kehrt dann, mit neuen Leuchtrüstungen., wahrscheinlich auch erst im kommenden Jahr wieder zurück.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 08. bis 15.08.

PsiOps Schlachtfeld, Mond In diesem PsiOps-Schlachtfeld werden die Hüter auf den Mond geschickt, um sie von der Schar zu befreien. Rückendeckung bekommen sie dabei von den Truppen der Kabal-Kaiserin Caiatl.



Verdient diese Woche diese Dämmerungswaffe: Den Raketenwerfer “Braytech Fischadler”. Die Meister-Version der Waffe bekommt ihr aus dem Spitzenreiter.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Vorherrschaft und Team Versengt laufen diese Woche im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen.

Sowohl der Rotations-Raid als auch der Rotations-Dungeon sind farmbar. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedene Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist der „Königsfall“ mit dem Waffen-Exotic “Boshafte Berührung”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Sog der Habsucht” Extra-Spitzenloot mit dem Gjallarhorn-Exo.

Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22, also ab dem 22. August, weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen . In diesem Zusammenhang wird auch das Scout-Gewehr “Erzählung eines Toten” craftbar.

Der Raid dieser Woche: „Königsfall“ mit dem Waffen-Exotic “Boshafte Berührung”

Weekly-Aktivitäten

Mit dem wöchentlichen Reset wurden wieder einige Aktivitäten und Herausforderungen aktualisiert, die Spielern durch Wiederholung zu besseren Hütern werden lassen.

In Season 21 müssen die Hüter zum Meeresboden des Titan tauchen, denn der ist von Besessenen und der Schar befallen.

Sie suchen auf dem Grund seines Methan-Ozeans nach etwas. Das verspricht die Lösung uralter Geheimnisse und weitere Infos über die Ursprünge und das Ziel des Zeugen.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

“Keine Zeit mehr” In der wöchentlichen Lightfall-Mission könnt ihr diese Woche Panzer fahren. Ihr habt nämlich keine Zeit mehr und müsst Rohan bei dem Radialmast zur Hand gehen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Wenn ihr noch Triumphe aus der Traumstadt braucht, dann aufgepasst: Die Verderbnis offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 6. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 21 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: In der vergangenen Season experimentierte Bungie mit einem neuen System, das die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 von Season 21 unverändert ließ. Die Community begrüßte diese Änderung, weshalb man dies nun auch in der kommenden Season 22 so beibehalten wird.

Die Spieler wollen einfach nicht gezwungen sein, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen.

Harte Herausforderungen und die Notwendigkeit sein Artefakt-Level voranzutreiben gibt es zudem auch ohne eine Erhöhung des Powerlevels. Beispielsweise in Großmeister-Raids, Spitzenreiter-Dämmerungen, Großmeister-Verlorenen-Sektoren oder den Prüfungen von Osiris.

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Alpträume“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Königsfall“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Sog der Habsucht“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Prüfungen von Osiris (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Derzeit stehen die Angebot des Everversum hart in der Kritik. So sind laut Bungie die Ressourcen zu knapp sind, um mit jeder Erweiterung neue Rüstungsteile bereitzustellen. Im Gegenzug erstellt der Entwickler jedoch drei bis fünf neue kostenpflichtige Rüstungssets pro Season für das Everversum, wie zum Beispiel die Crossover-Sets für 19,99 Euro oder 2000 Silber pro Stück.

Doch geduldige Hüter können auch ohne Extra-Silber auszugeben fast jedes Emote, Ornament oder Exo-Gefährt früher oder später im Glanzstaub-Angebot ergattern.

Was es diese Woche so alles gibt, wie diese drei Rüstungsornamente, listen wir euch hier auf.

3 Rüstungsornamente sind diese Woche für Glanzsstaub im Angebot

Exotisches Emote „Planschbecken”

Exotischer Sparrow „Glänzende Nostalgie”

Exotisches Schiff „Unterwasser Prototyp”

Exotisches Schiff „Sternenraser 95”

Exotische Geist-Hülle „Kabrio Hülle”

Exotisches Waffenornament „Winterdornen” für „Winterbiss”

Exotisches Rüstungsornamente Für den Warlock: „Phönix-Fusion” für das Exo „Sternenfeuerprotokoll” Für den Titan: „Verankerung” für das Exo „Punktkontakt-Kanonenstativ” Für den Jäger: „Druck-Stabilisator” für das Exo „Harnisch des Jagdfalken”

Legendäres Emote „Fang des Tages”

Geist-Projektion „Scharfe-Nudelsuppe-Projektion”

Shader: „Neopop-Welle” „Ego-Verleumdung” „Melchisedek Dornenzweig” „Ziegelrot” „Leuchtende Medusa” „Aposematismus”

Teleport-Effekte: „Ungesponnenes Schicksal” „Die Zelebrierung von Neuem” „Dunkelklinge Effekte” „Champion Ankunft”



Weitere Angebote für Shader findet ihr bei Ada-1 im Anbau des Turms. Auch hier lohnt sich ein Abstecher, falls man noch Lücken in der Sammlung hat.

Destiny 2: Waffenkammer-Chefin wird neue Fashion-Queen – Verkauft Shader, die sich Hüter schon lange zurückwünschen

Was habt ihr in Destiny 2 im Everversum für Silber gekauft? Oder gehört ihr zu den Spielern, die nur auf Glanzstaub setzen und sich so die Möglichkeit zum Shoppen im Everversum stets fleißig erspielen? Gerne könnt ihr uns eure Bilanz in den Kommentaren hinterlassen.

