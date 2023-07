Destiny 2: Weekly-Reset am 04.07. – Glückswoche für erfolglose Exo-Angler

Destiny 2 hat ein Herz sowohl für erfolg- als auch lustlose Angler. Deshalb gibt es in dieser Woche im Rahmen der Feierlichkeiten zum Bungie Day einen neuen Angelperk: Die Glückswoche! Und natürlich rotieren auch die Aktivitäten. MeinMMO gibt wie immer einen wöchentlichen Überblick.

Das passiert diese Woche: Nachdem die Angelaktivität schnell an Popularität verloren hat, hilft Bungie nun etwas nach. Deswegen wird es in dieser Woche auf Nessus, in der ETZ und in der Thronwelt einen Bonus geben, der die Fangrate für exotische Fische verdoppelt.

Damit sollten also auch die erfolglosesten oder lustlosesten Angler die Möglichkeit haben, schnell die drei notwendigen Klingen zu ergattern, die notwendig sind, um damit dann die „Wetzstein“-Begegnung in Tauchgängen des Methanmeeres abzuschließen. Dort soll sich nämlich noch eine Exo-Waffe namens „Boshaftes Werkzeug“ aus der Veist-Schmiede verstecken.

Neben dem erhöhten Angel-Glück wird es zudem in allen drei Playlisten Bonus-Rufränge und Prämien geben. Und auch die Vergoldung des Titels “Spitzenreiter” ist ab dieser Woche möglich, denn die Spitzenreiter-Node wird endlich freigeschaltet.

Wir bei MeinMMO haben zudem bereits über das aktuelle DLC hinaus in die Zukunft geschaut und euch alle wichtigen Informationen zum kommenden Showcase für die Erweiterung “Die Finale Form” zusammengefasst, welches in diesem Mini-Trailer bereits angeteasert wurde:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 04.07. bis 11.07.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Höhle der Teufel , im Kosmodrom Dort randalieren erneut die Gefallenen und bringen ihre Megamechs mit. Ladet eure Pumpguns auf, packt eurer Gjallarhorn ein und setzt dem Gefallenen-Gott “Sepiks Primus” ein Ende.

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Bussard, eine kinetische Pistole mit 300er Feuerrate. In der Dämmerungs bekommt ihr sie zudem als Meister-Version mit verbesserten Werten.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Dynamik Kontrolle und Konflikt laufen diese Woche im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Endgame warten die Vermächtnis-Rotationen. Dabei sind sowohl der Rotations-Raid als auch der Rotations-Dungeon farmbar. Das bedeutet, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedenste Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive möglicher Exotics, die in diesen Inhalten erhältlich sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist Riven im „Letzter Wunsch“ mit dem Exo-Fusionsgewehr „1000-Stimmen“

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Dualität” Extra-Spitzenloot mit dem Exo-Schwert “Herzschatten”

Diese Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen. So schließt sich der Kreis immer weiter bis irgendwann wahrscheinlich wieder alle Destiny-Inhalte im Spiel sind.

Calus übergibt euch in der Dualität “Herzschatten” – aber nur wenn ihr Glück habt

Weekly-Aktivitäten

Mit dem wöchentlichen Reset wurden erneut einige Aktivitäten und Herausforderungen geupdatet, die den Spielern eine Vielzahl von Belohnungen und Fortschritten bieten und durch Wiederholung bessere Hüter aus ihnen machen.

In der neuen Season 21 müssen die Hüter zum Meeresboden des Titan tauchen, denn der ist von Besessenen und der Schar befallen. Sie suchen auf dem Grund seines Methan-Ozeans nach etwas. Das verspricht die Lösung uralter Geheimnisse und weitere Infos über die Ursprünge des Zeugen.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Keine Zeit mehr” In der wöchentlichen Lightfall-Mission könnt ihr diese Woche Panzer fahren. Ihr habt nämlich keine Zeit mehr und müsst Rohan bei dem Radialmast zur Hand gehen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst: Die Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 21 von Destiny 2

Hüter tun alles – aber nicht aufgeben.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Tiefe (Season 21) steigt das Powerlevel nicht weiter an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung, das ihr erreichen könnt, bleibt also bei 1.810 und ihr könnt chillig und ohne Stress die neuen saisonalen Inhalte genießen und durch die Angel-Aktivität eure Ressourcen kräftig auffüllen.

In der Lightfall beginnen neue Hüter bei Powerlevel 1.600.

Das Soft Cap liegt bei 1.750.

Das Powerful Cap bei 1.800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1.810 bringen.

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick. Wir listen euch hier die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch schnell ans Powerlevel-Cap bringen – sofern ihr es noch nicht erreicht habt.

Hier erklärt ein Experte, warum Powerlevel in Destiny 2 bereits jetzt nicht mehr so wichtig ist:

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+1 + 7 Verbesserungkerne)

Prüfungen von Osiris (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Die Königin der angeblichen Mikrotransaktionshölle Tess Everes hat wie jede Woche wieder frische Angebote gegen die Ingame-Währung “Glanzstaub”. Wer also ein bisschen gefarmt hat, kann sich bei ihr wieder etwas Nettes aussuchen ohne Echtgeld auszugeben. Wie wäre es mit der exotischen Geste “Wasser schöpfen”?

Die exotische Geste “Wasser schöpfen” … schnell bevor das Boot sinkt!

Ansonsten hat sie noch das im Angebot:

Exotische Geist-Hülle „Stetige Wachsamkeit”

Exotischer Sparrow „Atlas Läufer”

Exotischer Schiff „Synth-Eule”

Exotisches Waffenornament „Archon Primus” für das Exo-Impuls „Perfektionierter Ausbruch”

Legendäres Waffenornament „Ozimandias” für die Shotgun „Nur noch einer steht”

Legendäres Emote „Wutkonserve”

Seltenes Emote „Pantomime”

Legendäre Geist-Projektion „Stundenglas-Projektion”

Shader: „Sicherheit geht vor” „Flavedo Kern” „Küsten-Wildleder” „Erstes Licht” „Wein des Goldenen Zeitalters” „Silber-Teratorn”

Teleport-Effekte: „Vex-Übergriff-Ankunft” „Daito-Kapsel-Ankunft” „Kokon-Auftritt” „Wirbelnde-Blätter-Ankunft”



Ihr habt keinen Glanzstaub? Dann schaut kurz in diesen Artikel. Dort sagen wir euch, wie ihr schnell welchen farmen könnt.

Was glaubt ihr? Wird die „Wetzstein"-Begegnung nun endlich das langersehnte Exo-droppen? Oder müssen die Hüter doch noch bis Woche 10 warten? Und werdet ihr den Titel Eroberer wieder vergolden? Oder ist euch das Psi-Ops-Schlachtfeld diese Season zu schwer?