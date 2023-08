Destiny 2: Weekly-Reset am 01.08. – Mit Vollgas in die letzte Woche der Sonnenwende

Immortals of Aveum möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau das zeigt der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Bungie wird die stark vermisste Option zurückbringen und euch erlauben, eure Sparrows in der Europäischen Luftzone zu ziehen. Der Entwickler kommentierte dies mit den Worten: Ihr wolltet es alle, also habt Spaß.

Bei der Sonnenwende, dem kostenlosen Sommer-Event, geht es jedoch in die letzte Runde, denn es endet am 08. August. Diese Woche könnt ihr jedoch endlich eure Sparrows mitnehmen.

