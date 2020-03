Destiny 2: Weekly Reset am 10.03. – Die Season 10 beginnt

Bei Destiny 2 läutet der heutige Weekly Reset, am 10.03., endlich die Season 10 ein. Zudem rotieren die wöchentlichen Aktivitäten wie die Nightfall-Strikes oder der Flashpoint. Auf was können sich die Hüter in dieser Woche sonst noch freuen?

Was ist los in Destiny 2? Nachdem sich die Hüter das neue Update 2.8.0 heruntergeladen und installiert haben, kann es endlich losgehen mit den frischen Inhalten von Season 10.

Damit ihr möglichst gut informiert in die neue Saison der Würdigen startet, haben wir hier alles für euch zusammengefasst, was ihr darüber wissen solltet:

Zudem werden die nächsten Resets, bis zum 29. März, weiterhin um 18:00 Uhr stattfinden. Danach wechseln die wöchentlichen Aktivitäten jeweils um 19:00 Uhr.

Doch was bringt die Destiny-Woche sonst noch?

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 10.03. bis zum 17.03.

Diese Nightfall-Strikes stehen zur Verfügung: Für die reguläre Dämmerung (Powerlevel 820) könnt aus diesen Nighfalls wählen:

Das Pyramidion

Wille der Tausenden

Brutfeste

In Dämmerung: Die Feuerprobe könnt ihr den Strike

Der Terminus der Einsicht

bestreiten.

Bei Strikes und Story-Missionen sind diese Modifier aktiviert:

Arkus-Versengen

Blackout

Grenadier

Beachtet dabei, dass der Versengen-Modifikator die komplette Woche gleich bleibt. Die übrigen Modifier rotieren täglich.

Schmelztiegel: Diese Modi und Playlists könnt ihr im PvP spielen:

Privatmatch (Kern-Playlist

Rumble (Kern-Playlist)

Kontrolle (Kern-Playlist)

Konflikt (Rotation-Playlist)

Showdown (Rotation-Playlist)

Eliminierung (Kern-Playlist)

Überleben (Kern-Playlist)

Überleben: Freelance (Kern-Playlist)

Klassische Mischung (Kern-Playlist)

Trials of Osiris (ab dem 13. März)

Die Hüter warten gespannt auf die Trials

Abrechnung: Diese Modifier sind aktiv:

Arkus-Versengen

Schwergewicht

Eskalationsprotokoll: Diese Waffe gibt es auf dem Mars beim Escalation Protocol zu holen:

die legendäre Maschinenpistole IKELOS_MP_v1.0.1

Flashpoint: Der aktuelle Flashpoint befindet sich auf:

IO

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 1) am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“. Es ist die 2. Aszendenten-Herausforderung live.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 10 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend verleihen euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1000 und bis maximal 1010 geht.

Zur Info: Powerlevel, die man über das saisonale Artefakt zusätzlich erhält, werden nicht für die Kalkulation der Powerlevels eurer Drops berücksichtigt. Hier ist der Mittelwert der Ausrüstung und Waffen ausschlaggebend.

Quellen für Mächtigen Loot in Season 10: Da die neue Saison so einige Änderungen mit sich bringt, sind uns aktuell noch nicht alle Quellen für Mächtigen Loot bekannt.

Falls ihr bereits weitere Quellen kennt, oder uns hier Fehler unterlaufen sind. Dann helft uns doch bitte in den Kommentaren.

Stufe 1:

Wöchentlicher Flashpoint

Primus-Engramme

Waffenschmied-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

wöchentliche Story-Mission: Lunas Ruf von Eris

3x Albtraum-Jagd absolvieren

Zavalas Vorhut-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

3x Vorhut-Strikes erledigen

5x Dämmerung: Die Feuerprobe erledigen. Höhere Schwierigkeitsstufen gewähren größeren Fortschritt

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Kern-Playlist

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Rotations-Playlist

Shaxx‘ Schmelztiegel-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Gambit-Beutezüge vom Vagabunden – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Jeder volle Rangaufstieg in Gambit oder im Schmelztiegel

Stufe 2:

Wöchentliche Matches in Gambit – Schließt 3 Spiele in Gambit oder Gambit Prime ab

Clan-Belohnung von Hawthorne

Stufe 3:

Wir konnten noch keine Prämie dieser Stufe finden. Ihr etwa?

Spitzenausrüstung:

Raid „Garten der Erlösung“

Dämmerung: Die Feuerprobe mit einer Team-Punktzahl von 100.000 oder mehr

Albtraumjagd (Großmeister)

Dungeon (Grube der Ketzerei)

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche:

Die exotische Geste „Anständig Bleiben“

Die exotische Geste „Spielplatz-Freuden“

Das exotische Geist-Hülle „Phalanx-Hülle“

Die exotische Geist-Hülle „Simulationshülle“

Der exotische Sparrow „Ascheengel“

Der exotische Sparrow „Viehtriebsstab“

Der Season-Start im Livestream

Ihr könnt heute nicht selber spielen? Dann schaut euch doch den Start von Season 10 hier bei uns auf MeinMMO in einem Live-Stream an.

Der bekannte YouTuber und Streamer Nexxoss Gaming wird heute ab 18:00 Uhr in die neue Season starten und herausfinden, was es alles zu entdecken gibt:

Auf welche Inhalte stürzt ihr euch zuerst in Season 10?