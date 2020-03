In Destiny 2 startet in wenigen Momenten die neue Season 10. Um die Hüter nochmals richtig anzuheizen, veröffentlicht Bungie eine Gameplay Preview mit haufenweise neuer Infohappen.

Destiny 2 überrascht mit diesem Video: Aktuell warten die Destiny-Spieler gespannt auf den Startschuss für die Saison der Würdigen. Zum heutigen Reset um 18 Uhr soll es dann endlich so weit sein, davor wartet noch ein Update auf die Hüter.

Um euch die Wartezeit zu verkürzen und zu versüßen, ging vor wenigen Momenten ein neues „Destiny 2“-Video live. Dabei handelt es sich um eine Gameplay Preview zur neuen Season. Mit dabei sind vorher nicht gezeigte Szenen, die ordentlich Appetit auf den neuen Content machen.

Schaut euch hier die deutsche Version des etwa fünf minütigen Videos an:

Video zeigt neue Informationen zur Saison der Würdigen

In dem Video meldet sich das Team von Bungie zu Wort und kommentiert unter anderem die Story von Season 10, die neuen PvE-Aktivitäten. Zusätzlich gibt es zahlreiche, neue Einblicke in beispielsweise das saisonale Artefakt und darauf, wie sich die Trials of Osiris spielen werden.

Mehr Infos zur Story: Die Gameplay Preview zeigt, dass wir Commander Zavala und Ana Bray nicht nur in einer Eröffnungs-Cinematic sehen werden. Im Laufe des Videos sieht man, wie die Hüter mit den beiden Kämpfern der Vorhut interagieren und sie in alten Bunkern treffen.

Zavala wartet auf euch in einer alten Kriegsgeist-Anlage -o b die mysteriösen Symbole auf dem linken Bildschirm noch wichtig werden?

Das sind neue Infos fürs PvE: Das Video gewährt ausführlichere Einblicke in zwei neue saisonale PvE-Aktivitäten:

Seraph-Turm – Diese Aktivität scheint sich am Eskalationsprotokoll von Mars zu orientieren. Die Hüter befinden sich im Patrouillen Gebiet und laden mit „Charges“ Rasputins Verteidigungsnetzwerke auf.

Legendäre Verlorene Sektoren – Dabei schickt der Kriegsgeist die Spieler auf die Mission, gestohlene Ausrüstung wiederzubeschaffen. Wir sehen einen Jäger, der die mächtige Walküre benutzt.

Beim Aufbau von Rasputins Superwaffe, wird euch der Kriegsgeist unterstützen und mit neuer Macht versorgen. Diesbezüglich wirft das Video einen genaueren Blick auf die gewaltigen Roboter aus dem ersten Trailer. Das Exemplar aus der Preview trägt den Namen „Elite Heavy Frame“ und kämpft auf der Seite der Hüter.

Die neue Schwierigekeitsstufe für die Dämmerung: Feuerprobe wird auf Power-Level 1060 sein

Die Kampfroboter scheinen über eine Art Cooldown zu verfügen

Das wird über die Trials gesagt: In der Season der Würdigen bekommt das PvP endlich etwas Liebe spendiert. Intern sprechen die Bungie-Mitarbeiter von den Trials of Osiris als „Raid des PvP, aber die schwierigsten Bosse in den Prüfungen sind andere Spieler.“

In einer Szene werden wir Zeuge, wie drei Hüter den legendären Leuchtturm besuchen und ihren Makellos-Loot entgegennehmen. Mit dabei ist der neue Ansager der Trials: Saint-14

Erste Infos zum neuen Artefakt: Bisher kannten wir nur den Namen des saisonalen Artefakts (Kriegsgeist-Kindschal) aus Season 10. Erstmals gibt es nun Bilder zu den mächtigen Artefakt-Mods.

Zudem wird erwähnt, dass der Fokus diesmal auf Nahkampf-Waffen liegen wird. Die Season 9 setzt hingegen auf Distanzkampf mit Gewehren.

Habt ihr weitere Highlights in der Gameplay Review zur Saison der Würdigen entdeckt? Hier halten wir euch zu den Wartungsarbeiten vom 10. März auf dem Laufenden: