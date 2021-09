Destiny 2: Update 3.3.0.1 kommt heute – Alle Infos und wichtigen Zeiten

In Destiny 2 steht heute, am 2. September der erste Hotfix der neuen Season 15 an. Das Update kommt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia und bringt Wartungsarbeiten und einen Server-Down mit sich. Damit ihr euren Ausflug als Hüter gut planen könnt, versorgt euch MeinMMO mit allen Infos.

In Bungies Action-MMO ist letzte Woche, am 24. August, die neue Season 15 angebrochen. Der Start der Saison der Vergessenen lief trotz neuem Crossplay-Feature für Destiny-Verhältnisse zwar recht rund, doch einige Fehler ärgern die Hüter seitdem. Es mussten sogar neue und alte Exotics deaktiviert werden.

Der Hotfix 3.3.0.1 soll heute, am 2. September, Besserung verschaffen. Dafür müsst ihr aber eine Zwangspause und einen kurzen Server-Down in Kauf nehmen. MeinMMO begleitet euch durch das Update und versorgt euch im Laufe des Tages mit allen wichtigen Infos zu Zeiten und Patch Notes.

Wartung am 02.09. – Ablaufplan und Server-Down

Das sind die wichtigen Zeiten heute:

Ab 18:00 Uhr deutscher Zeiten beginnt die Wartung

Gegen 18:45 Uhr gehen die Destiny-Server down – Ihr werdet aus allen Aktivitäten geworfen

Ab 19:00 Uhr sollen sind die Server wieder online sein – Hotfix 3.3.0.1 ist verfügbar

Ihr müsst das neue Update laden (und kopieren), um euch bei Destiny 2 einzuloggen

20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten im Hintergrund planmäßig enden

Denkt heute an das hier: Solange die Wartungsarbeiten im Hintergrund laufen, kann es zu Login-Problemen kommen und Warteschlangen sind möglich. Wenn ihr das Update nicht sofort um 19:00 Uhr laden könnt, ist das völlig normal für Bungie, habt dann etwas Geduld. Im Wartungszeitraum sind Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App nur eingeschränkt oder gar nicht zu erreichen.

Das neue exotische Spurgewehr aus Season 15 ist noch nicht im Spiel, die lange Quest dafür aber schon.

Welche Änderungen bringt Update 3.3.0.1 für die Saison der Vergessenen?

Bungie kündigte den heutigen Hotfix erst in der Nacht auf den 2. September an (via Twitter) und hat uns keine Preview zu den Änderungen mitgegeben. Wir können also leider nur mutmaßen, welche Fixes im Update warten.

Es gibt aber eine offizielle Liste mit bekannten Problemen (via Bungie.net), an denen derzeit gearbeitet wird.

Vor allem die Beschwerden um die verbuggte saisonale Herausforderungen und Fehler in der Quest „Auf den Spuren der Sterne“ sorgen derzeit für Frust. Zudem hoffen die Hüter natürlich auf die Entsperrung ihrer exotischen Rüstungen und auch ein erster Nerf für das neue Linear-Fusionsgewehr Lorentzantrieb ist schon angekündigt.

Welche Änderungen dann letztendlich live gehen, erfahren wir erst aus den offiziellen Patch Notes.

Wo sind die Patch Notes für Hotfix 3.3.0.1 in Destiny 2?

Wie immer veröffentlicht Bungie alle Fixes, Nerfs und Änderungen in Form von Patch Notes. Noch liegt uns die Auflistung nicht vor.

Traditionell erscheinen die Patch Notes kurz nach dem Update selbst – also rechnen wir gegen 19:00 Uhr mit deren Erscheinen. Wir binden euch den kompletten Change Log dann hier ein.

Wie verlief euer Start in die neue Season – wurdet ihr von Fehlern heimgesucht oder läuft alles butterweich? Sagt uns in den Kommentaren doch, worum Bungie sich schleunigst kümmern sollte.

Wenn du dich nicht nur für Updates in Destiny 2 interessiert, sondern auch Bock aufs Schreiben darüber hast, dann sucht MeinMMO genau dich als Verstärkung: MeinMMO sucht Autor (m/w/d) im Home-Office für Destiny 2