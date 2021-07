Destiny 2: Update 3.2.1.3 kommt heute – Alles zum Server-Down, der Zeit und Patch Notes

Destiny 2 bekommt heute, am 29. Juli ein neues Update spendiert. Der Hotfix 3.2.1.3 erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia. Für euch bedeutet das aber auch Wartungsarbeiten und einen kompletten Server-Down. Wir liefern euch alle Infos und den Zeit-Ablauf der Wartung, damit ihr den Zock-Abend gut planen könnt.

Die letzte Phase der Sonnenwende der Helden 2021 ist angebrochen und Destiny 2 bringt die dritte Woche in Folge ein Update. Der Hotfix 3.2.1.3 bringt heute, am 29. Juli, die Server down und hat Wartungsarbeiten im Gepäck, natürlich zur besten Zeit.

MeinMMO aktualisiert diesen Artikel über den Tag, damit ihr eure wertvolle Zock-Zeit gut planen könnt. Ihr findet hier alle wichtigen Änderungen und Patch Notes, damit ihr mit den anderen Hütern mitreden könnt.

Wartung am 29.07. – Ablaufplan und Server-Down

Diese Zeiten müsst ihr heute kennen:

Ab 18:00 Uhr deutscher Zeiten starten die Wartungsarbeiten.

18:45 Uhr fahren die Destiny-Server down – Ihr werdet aus allen Aktivitäten geworfen

Gegen 19:00 Uhr sind die Server wieder online – Hotfix 3.2.1.3 ist dann zeitgleich verfügbar

Habt ihr das Update geladen (und kopiert) könnt ihr direkt Destiny 2 spielen

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden

Heute schon einen Raid geplant, dann beachtet besser die Update-Zeiten

Wie immer gilt: Solange die Wartungsarbeiten im Hintergrund laufen, kann es zu Login-Problemen kommen. Wenn ihr das Update nicht sofort um 19:00 Uhr laden könnt, ist das völlig normal für Bungie, habt dann etwas Geduld. Im Wartungszeitraum sind Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App nur eingeschränkt oder gar nicht zu erreichen.

Welche Änderungen bringt Update 3.2.1.3 am 29. Juli?

Auch der neuste Hotfix ist von Bungie nicht mit einer ausführlichen Preview bedacht worden. Das fiese Problem mit den nicht auftauchenden Waffen wurde kürzlich vehoben, aber einige Probleme im Sonnenwenden-Event plagen die Hüter noch. Da kaum noch Zeit ist, dürften wir wohl heute mit Fixes rechnen.

Daher sind wir gespannt, wenn die Patch Notes alle Änderungen kommunizieren. Und ergänzen euch die wichtigsten Infos an dieser Stelle.

Plant ihr heute einen Einkauf im Bungie Store, aufgepasst: Ab 18 Uhr deutscher Zeit ist der Shop etwa 30 Minuten nicht erreichbar (via Twitter).

Destiny 2 gehorcht der Community und verkauft jetzt Plüsch-Aliens

Wo sind die Patch Notes für Hotfix 3.2.1.3 in Destiny 2?

Eine komplette Übersicht aller Änderungen gibt’s von Bungie immer in Form der offiziellen Patch Notes. Hier listet der Entwickler alle Eingriffe in Destiny 2 fein säuberlich auf.

Noch liegen uns die Infos aber nicht vor. Traditionell veröffentlicht Bungie die Patch Notes kurze Zeit nach dem Update selbst. Wir fügen euch den Change Log dann später hier ein.

Was sagt ihr dazu, dass Bungie jetzt jede Woche kleinere Hotfixes für Destiny 2 raushaut? Stören euch die Server-Downs, die regelmäßig den Abend verhageln? Oder ist es richtig, dass auch Kleinigkeiten regelmäßig gefixt werden? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Das nächste richtig große Update bekommt Destiny 2 übrigens am 24. August. Denn dann startet die neue Season 15. Bis dahin könnt ihr euch noch vorbereiten, hier lest ihr, wie ihr das optimal angehen solltet: 7 Dinge, die ihr vorm Start der neuen Season 15 in Destiny 2 noch erledigen solltet