Destiny 2: Update 2.9.2.2 kommt heute – Alles, was ihr zur Wartung wissen müsst

Heute Nachmittag, am 20. Oktober, stehen in Destiny 2 auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC sowie auf Google Stadia Wartungsarbeiten für das neue Update 2.9.2.2 an. MeinMMO präsentiert euch die ungewöhnlichen Zeiten, die heute wichtig sind.

Das steht heute an: Die Season 11 von Destiny 2 geht aufs Ende zu, aber am heutigen Dienstagnachmittag stehen Wartungsarbeiten auf dem Programm. Am Nachmittag? ja genau.

Die längeren Wartungsarbeiten dienen der Vorbereitung auf das neue Update – den Hotfix 2.9.2.2. Damit gehen mehrstündige Wartungsarbeiten und auch ein längerer Server-Down einher.

Wartung am 20.10. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Hier die wichtigen Zeiten:

Um 14:00 Uhr starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen

14:45 Uhr gehen die Server dann offline und die Downtime beginnt. Befindet ihr euch noch in einer Aktivität, werdet ihr gekickt und könnt euch nicht erneut einloggen.

Um 19:00 Uhr gehen die Server wieder online. Das Update 2.9.2.2 rollt dann weltweit aus

Sobald das Update heruntergeladen (und kopiert) ist, könnt ihr wieder Destiny 2 zocken.

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden

Die Wartungsarbeiten finden übrigens auch für die Destiny-1-Server statt.

Bedenkt: Bis die Wartungsarbeiten komplett über die Bühne gegangen sind, kann es zu Warteschlangen beim Login oder Verbindungsproblemen kommen. Wie immer gilt: Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App sind ebenfalls nicht zu erreichen.

Was ändert sich mit Update 2.9.2.2 bei Destiny 2?

Das steckt im Hotfix: Welche Änderungen am Spiel vorgenommen werden, ist nicht bekannt. Meistens wird im TWaB von Bungie ein Ausblick auf die kommenden Änderungen gegeben. Doch dieses Update wurde nicht erwähnt.

Da die Down-Time für einen Hotfix außerordentlich lange ist, spekulieren so manche Hüter von größeren Änderungen:

Ein möglicher Kandidat wäre das vermutete Live-Event, das Season 11 und Beyond Light Story-technisch verknüpfen soll: Sieht aus, als werde Destiny 2 die Season 11 mit einem großen Event beenden

Dagegen spricht laut einigen Spielern (via reddit), dass das vorherige Live-Event mit der Allmacht ohne Patch oder Wartungsarbeit ins Spiel kam

Andere Stimmen sprechen sich für ein Finale bei der Interferenz-Mission aus – Obwohl wir seit 2 Wochen den Kampf gegen den Nokris spielen können. Ob da noch mehr kommen könnte?

Da auch die Server für Destiny 1 gewartet werden, könnte es sich um die Implementierung von einer Art Promo für Beyond Light handeln.

Soll der Hotfix das Halloween-Event fixen?

Kommt ein Fix fürs Halloween-Event? Auch wenn kürzlich die Drop-Rate für das Event-Item „Chiffren-Dekoder“ erhöht wurde, berichten noch immer zahlreiche Hüter von Problemen bei den Drops. Möglicherweise schraubt Bungie daran.

Wir wissen aber, dass diese Probleme im Halloween-Event dem Destiny-Entwickler bekannt sind:

Bei der „Hemmungsloser Enthusiasmus-Geste“ fehlt der anfängliche Soundeffekt.

Am Ende des Spukforsts kann aus Truhen manchmal Ausrüstung mit 750 Power kommen.

Das Canis-Luna-Jäger-Panzerwesten-Ornament überlappt sich mit bestimmten Panzerhandschuhen.

Ob tatsächlich irgendwas davon oder komplett etwas anderes gefixt wird, ist bislang aber nicht bekannt.

Was ist mit den Patch Notes für Update 2.9.2.2 bei Destiny 2?

Das sagen die Patch Notes: Eine Auflistung aller Änderungen des Hotfixes 2.9.2.2 finden wir in den offiziellen Patch Notes. Diese sind derzeit noch nicht verfügbar. Traditionell veröffentlicht Bungie die Infos zusammen mit dem Erscheinen des entsprechenden Updates oder kurz Zeit später.

MeinMMO ergänzt euch an dieser Stelle dann die Patch Notes, sobald sie verfügbar werden.

Was glaubt ihr, könnte der heutige Hotfix ändern? Und was treibt ihr in der längeren Zwangspause? Sagt es uns doch in den Kommentaren. Wer schon einen Blick auf das nächste große Ding im Destiny-Universum werfen möchte, wird hier fündig:

