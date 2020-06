Bei Destiny 2 sorgte ein Exploit für reichlich Aufregung, aber auch nach dessen Fix kommt ihr im Handumdrehen an die begehrten Umbral-Engramme.

Das neue, glitchfreie Farmen: Nachdem der umstrittene Exploit zum AFK-Farmen nun aus dem Spiel entfernt wurde, sehen sich die Spieler nach einer neuen Möglichkeit, um schnell an Umbral-Engramme zu kommen. Es hat nicht lange gedauert und eine neue, schnelle Methode wurde entdeckt – diesmal sogar völlig ohne das Ausnutzen von Exploits: Albtraumjagden.

Durch die Albtraumjagd (eng. Nightmare Hunts) auf dem Mond kommt ihr in etwa 2-4 Minuten an die begehrten Engramme und obendrauf an die saisonale Ressource „Verändertes Element“. Die Jagd erledigt sich zwar nicht von selbst im Schlaf, geht aber sehr zügig und tritt wirklich niemandem auf die Füße.

So klappt die schnelle Albtraumjagd: Stellt die Schwierigkeit der Mission auf 860 Power. Dann erhaltet ihr automatisch Mitspieler, kaum negative Modifikatoren, aber trotzdem hohe Chancen auf den gewünschten Loot.

Diese Woche sind folgende Albträume aktiv:

Wahnsinn – Bekämpft den Fanatiker

Stolz – Bekämpft Skolas, Kell der Kells

Pein – Bekämpft Omnigul

In den Albträumen stellen wir uns Feinden aus vergangenen Tagen, wie Crota

Sucht euch einen Albtraum aus und meistert ihn. Nach ein paar Läufen werdet ihr sehen, dass ihr nur so durch die Mission fliegt. Nehmt ein Schwert und beispielsweise den starken Exo-Bogen Dreifaltigkeitsghoul als Meisterwerk mit, um den Boss und seine Adds in Sekunden zu zerlegen.

Vergesst nicht, eure Rüstung mit den speziellen Albtraum-Mods zu spicken. So könnt ihr deutlich mehr einstecken und auch heftiger gegen die Traumgestalten austeilen.

Diese Mods kommen in den saisonalen Slot und stammen aus Season 8, können aber beispielsweise auch jetzt noch in den Albtraum-Missionen gefunden werden. Wie saisonale Mods bei eurer „Armor 2.0“-Rüstung seit einiger Zeit funktionieren, lest ihr hier.

Die Spieler sind verrückt nach Umbral-Engrammen

Deshalb sind Umbral-Engramme so angesagt: Was haben die Umbral-Engramme an sich, das Spieler in Scharen anzieht? Das hat zwei Gründe:

Zugriff auf neue Waffen und Rüstungen – der interessante Loot der Season 11 steckt größtenteils in den Engrammen.

Schnelleres Power-Leveln – wird die Rüstungs-Fokussierung gewählt, habt ihr eine hohe Chance auf Ausrüstung über eurem aktuellen Level. Wie Bungie mitteilte (via Twitter), wurde diese Mechanik jetzt gefixt.

Die neuen Umbral-Engramme

Aber auch wenn ihr nicht auf Teufel komm raus nach den Engrammen farmt, dürftet ihr durch normales Spielen einen ordentlichen Vorrat anlegen können. Denn in jeder Aktivität habt ihr Chancen, passiv welche zu finden.

Was haltet ihr vom Albtraum-Farmen? Eine gute Alternative, um schnell an die angesagten Umbral-Engramme zu kommen? Mit der neuen Ausrüstung und dem höheren Power-Level könnt ihr euch ja in den Prophezeiung-Dungeon wagen: Destiny 2 verliert neuen Dungeon am Ende der Season 11 – Aber nicht für immer