Destiny 2 behebt Exploit – Schiebt AFK-Farmen in Schmieden einen Riegel vor

Destiny 2 hat heute Nacht das AFK-Farmenn in den Schmieden der Schwarzen Waffenkammer unterbunden. Das leichte Sammeln von Umbral-Engrammen ist damit ab sofort vorbei.

Was hatte es mit dem AFK-Farmen auf sich? In der neuen Season 11 haben zahlreiche Spieler einen alten Trick in den Schmieden der Schwarzen Waffenkammer genutzt und dort AFK (away from keyboard, also im Prinzip ohne eigenes Zutun) massenweise neue Umbral-Engramme gefarmt – sehr zum Ärger einiger Spieler und Streamer. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Exploit plagt Destiny 2: Spieler bereichern sich afk an neuen Engrammen

Damit konnten sie dann ihr Powerlevel pushen, spezielle Materialien sammeln, oder bestimmte God-Rolls bei den neuen Waffen der Season 11 jagen – und das ohne die neuen, dafür vorgesehenen Inhalte zu spielen.

So hat Bungie reagiert: Doch damit ist seit heute Nacht (16.06.) Schluss. Da spielte Bungie bei Destiny 2 nämlich einen serverseitigen Fix auf. Seitdem ist das AFK-Farmen in den Schmieden nicht länger möglich.

Was genau bewirkt der Fix? Durch den Fix bleibt man nun nicht dauerhaft im Matchmaking der Schmieden. Nach jeder Zündung, ob nun erfolgreich oder nicht, geht’s in den Orbit. Will man dabei bleiben, muss man die Aktivität neu auswählen.

We have implemented a change where players now return to orbit after completing the Forge activity. Players will need to re-enter the queue if they wish to enter the activity again. — Bungie Help (@BungieHelp) June 15, 2020

Dadurch kann man die Konsole oder den PC nicht mehr einfach bequem über Nacht, während der Arbeit oder während man einkauft, laufen lassen und trotzdem die besagten Engramme abräumen.

Die gab es nämlich auch nach gescheiterten Zündungen, die dabei so schnell eintraten (wenn man einfach stehen blieb), dass man nicht wegen Untätigkeit gekickt wurde.

Kurzum: Will man jetzt an Umbral-Engramme kommen, führt kein Weg mehr dran vorbei, dafür auch tatsächlich etwas zu tun.

Eris bewundert die neuen, dunklen Umbral-Engramme

Wird es Strafen geben? Eine offizielle Äußerung zu diesem konkreten Fall gab es nicht. Doch es ist unwahrscheinlich, dass Bungie hier Account-Banns, temporäre Sperren oder Verwarnungen verteilen wird. Solche Fehler des Studios „zugunsten der Spieler“ sanktioniert Bungie normalerweise nicht.

Übrigens, falls ihr einige Exotics aus den vergangenen Seasons verpasst habt – jetzt kann man sie endlich wieder erlangen: Destiny 2: Top-Exotics aus alten Seasons verpasst? Holt sie euch jetzt