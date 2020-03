Heute starten bei Destiny 2 endlich die Trials – Seid im Stream live dabei

Heute ist es endlich so weit. Bei Destiny 2 kehren die Trials of Osiris endlich zurück – der wohl beliebteste PvP-Modus der gesamten Destiny-Reihe. Seid live im Stream dabei, wenn sich die PvP-Cracks heiße Duelle liefern und der Leuchtturm zum ersten Mal seit Jahren wieder seine Pforten öffnet.

Darauf haben viele lange gewartet: Bei Destiny 2 kehren heute, am 13. März 2020, die beliebten Prüfungen von Osiris (Trials of Osiris) als Teil der Season 10 zurück. Die PvP-Enthusiasten bekommen damit also endlich eine richtige Spitzenaktivität, auf die sie bereits seit August 2018 sehnsüchtig warten (einige sogar seit Destiny 1).

Wann genau geht’s los? Die Trials starten wohl um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Dann können sich die Hüter zu Saint-14 im Turmhangar begeben und sich von ihm eine der 5 Trials-Karten besorgen, mit denen man an dem Modus teilnehmen kann.

Macht ihr selber bei den Trials mit? Stürzt ihr euch heute Abend mit euren Freunden und Zocker-Kollegen selbst in die Trials-Action?

Dann findet ihr hier alles Wissenswerte zu den Prüfungen von Osiris:

Könnt ihr nicht selber spielen? Dann schaut im Stream zu: Solltet ihr selber nicht spielen können, lässt sich die Rückkehr des beliebtesten PvP-Formats von Destiny im Livestream mitverfolgen.

Der bekannte YouTuber und Streamer Nexxoss Gaming wird bereits ab 17:00 Uhr deutscher Zeit auf seinem Twitch-Kanal streamen und dabei vieles über die Trials und das PvP generell erklären und diskutieren. Ab 18:00 Uhr stürzt auch er sich dann mit seinem Trupp in die Action und wird versuchen, den Leuchtturm zu erreichen.

Hier haben wir seinen Twitch-Channel für euch eingebunden:

Was sind die Trials überhaupt genau? Die Trials of Osiris oder Prüfungen von Osiris verkörpern für viele Hüter das wohl beliebteste Schmelztiegel-Format des Franchise. Sie waren DAS Highlight für die PvP-Elite in Destiny.

Woche für Woche kamen Spieler zusammen, und setzten alles daran, auf den Leuchtturm zu kommen – am besten ohne Niederlagen, also flawless. Dafür wurde man mit begehrtem Trials-Loot belohnt, den es nicht aus anderen Quellen gab.

Bei Destiny 2 sollten die Prüfungen der Neun dann die Trials neu auflegen, floppten aber total und wurden im August 2018 aus dem Spiel genommen. Mit den Prüfungen von Osiris kehrt diese PvP-Spitzenaktivität nun endlich wieder zurück.

Seid ihr heute selbst dabei oder könnt ihr nicht zocken und schaut im Stream vorbei? Freut ihr euch auf die rials? Findet hier mit uns heraus, ob die Rückkehr glückt.