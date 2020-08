Destiny 2: Mysteriöser Code im neusten Trailer könnte mehr zum großen DLC verraten

In Destiny 2 hat es Tradition, die Spieler mit knackigen Rätseln an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Was steckt hinter dem neusten Code im Trailer zur Erweiterung Beyond Light?

Um dieses Rätsel geht’s: Kürzlich konnten die Hüter einen neuen Gameplay-Trailer zur kommenden Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) bestaunen. Dort ging es vor allem um Eis-Fähigkeiten, denn mit Stasis kommt das erste neue Element seit 6 Jahren zu Destiny.

Im Trailer verstecken sich zwischen der Action aber immer wieder kryptische Zahlen und manche Buchstaben der Einblendungen sind hervorgehoben. Für die Spieler ist klar, dahinter steckt ein Code. An einen Zufall wird nicht geglaubt, weil Bungie es liebt, den Spielern Rätsel zu stellen.

MeinMMO schaut, was die Spieler bereits zur neusten Kopfnuss in Destiny 2 herausgefunden haben und welche Rätsel die Hüter in der Vergangenheit schon knacken konnten.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst anschauen und miträtseln:

Was könnte hinter den Codes stecken? Wir haben bereits in einem Artikel 10 spannende Details aus dem DLC-Trailer analysiert. Seitdem hat sich die Community eingehender mit dem Code aus dem Trailer befasst.

Viele der scheinbar wirren Buchstaben- und Zahlen-Kombinationen referieren auf Messdaten zum realen Himmelskörper Europa – auf dem Mond Jupiters spielt das neue DLC.

Angaben zur Umlaufbahn

Temperatur

Umfang des Äquators

Bei Abgleichen mit den echten Daten stellte sich jedoch heraus, dass viele Zahlen nicht ganz korrekt sind, aber den Rätselknackern von Raidsecrets (via reddit) zufolge hat das einen guten Grund: Die Daten sprechen von Europa, nachdem Terraforming betrieben wurde – also durch Eingriffe wurden beispielsweise Temperatur und Atmosphärendruck verändert.





Code aus dem DLC-Trailer und ein Pyramidenschiff auf Europa

Was hat die Dunkelheit vor? In Destiny 2 betreten die Spieler einen weiteren Mond Jupiters: Io. Europa fungiert als das verzerrte Spiegelbild zu Io. Denn das Terraforming wurde von der Dunkelheit durchgeführt.

Io ist der letzte Ort, den der Reisende (das Licht) berührte – hier erleben die Spieler in Season 11 am Kontaktpunkt jede Woche eine Story-Mission

Europa ist der letzte Punkt, der von der Dunkelheit berührt wurde – Im Trailer ist auch auf der eisigen Oberfläche prominent ein Pyramidenschiff der Dunkelheit platziert

Das wäre ein weiteres Stück im größeren Puzzle, dass sich in Destiny 2 in den nächsten Jahren entfaltet. Auch die neuen Stasis-Kräfte bekommen die Spieler von der verführerischen Dunkelheit angeboten. Ein Novum, bislang erhielten wir alle Kräfte vom Reisenden.

Es scheint, als würde die heilige Stellung des Reisenden langsam bröckeln. In 2022 erscheint dann das DLC Lightfall (etwa Lichtfall). Es bleibt spannend zu sehen, ob die Hüter in Zukunft vor eine Wahl gestellt werden und welche Geheimnisse der veränderte Mond Europa als Location bereithält.

Er hat über das Community-Puzzle fast ein wenig den Verstand verloren: Twitch-Streamer Gladd.

Rätsel gehören in Destiny 2 zur Tradition

So mancher glaubt, dass die Rätselknacker eher Verschwörungstheoretiker sind. Doch Bungie liebt es, den Spielern mit solchen Codes, Schnipseln und Puzzeln richtig harte Denkaufgaben zu geben.

Was glaubt ihr, erwartet uns in Beyond Light auf Europa? Findet ihr versteckte Details in Trailern und Rätsel gehören zu Destiny dazu oder findet ihr, dass solche Rätsel gehören nicht in einen Shooter? Sagt es uns doch in den Kommentaren.