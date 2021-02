Löst jetzt unbedingt noch schnell eure Schmelztiegel-Token bei Destiny 2 ein

Letzte Chance: Bis zur heutigen Wartung solltet ihr eure Schmelztiegel-Token bei Destiny 2 abgegeben haben. Sonst werdet ihr es unter Umständen bereuen.

Was ist heute bei Destiny 2 los? Bei Destiny 2 endet heute mit dem Weekly Reset (beziehungsweise der Wartung) die Season 12. Nach Wartungsarbeiten und dem neuen Update 3.1.0 geht direkt im Anschluss dann auch schon die neue Season 13, die Saison der Auserwählten, an den Start.

Dort werden einige gewohnte Dinge, wie beispielsweise die wöchentlichen Beutezüge, dann anders laufen, als es bisher der Fall war. Und bei einer Sache solltet ihr euch aufgrund der anstehenden Änderungen jetzt ganz besonders beeilen – nämlich bei den Schmelztiegel-Token. Dafür euch bleiben nämlich nur noch wenige Stunden Zeit.

Gebt die Schmelztiegel-Token ab – Die sind gleich weg

Warum sollte man sich damit beeilen? Kurzum: Die Schmelztiegel-Token werden mit Season 13, also heute, verschwinden.

Wollt ihr dabei nicht, dass sie sinnlos verfallen, dann solltet ihr sie jetzt noch unbedingt einlösen – und zwar noch bis 17:45 Uhr. Dann fahren nämlich die Server herunter, bevor das Update 3.1.0 kommt und die neue Saison startet.

Tauscht die Token bei Shaxx jetzt noch gegen etwas Brauchbares ein (Quelle: @saboe627 auf Twitter)

Löst ihr sie nicht ein, werdet ihr sie einfach verlieren – ohne jeglichen Nutzen. Gebt ihr sie hingegen jetzt noch bei Lord Shaxx im Turm ab, dann könnt ihr möglicherweise noch einige interessante Gear-Items daraus ziehen oder so zumindest noch einige Ressourcen wie Waffenteile oder Meisterwerk-Kerne einsacken. Allemal besser, als die Token einfach so verfallen zu lassen.

Beachtet zudem: Je größer euer Vorrat, desto langwieriger wird das Ganze. Es kann also durchaus eine Weile dauern, bis ihr die Schmelztiegel-Token in 10er-Schritten eingelöst habt.

Was ist mit den anderen Token? Andere Token, wie die der Vorhut, sind davon (erstmal) nicht betroffen. Es geht ganz spezifisch nur um die Schmelztiegel-Token und Schmelztiegel.

Das könnte dauern… Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was einige gehortet haben

Was sollte man noch zum Ende der Season 12 beachten? Die Schmelztiegel-Token dürften an sich mit das Wichtigste sein, was es zum Ende der scheidenden und zu Start der neuen Season zu beachten gibt. Der ein oder andere weitere Aspekt ist aber auch durchaus eine Erwähnung wert. Mehr dazu erfahrt ihr hier: 6 Dinge in Destiny 2, die ihr vor Ende der Season 12 noch erledigen solltet

Falls ihr euch als Stammleser oder regelmäßiger Spieler nun wundert: Ja, wir haben bereits in unterschiedlichen Artikeln darüber berichtet und darauf hingewiesen. Doch offenbar hat trotzdem noch nicht jeder mitbekommen, warum es diesbezüglich nun dringenden Handlungsbedarf gibt – Das musste ich selbst heute früh noch unter anderem bei Gesprächen mit einigen Zock-Kumpanen feststellen. Doch gerade hier kann es am Ende echt besonders bitter sein, wenn man es verpennt. Deshalb nochmal ein letzter Aufruf an alle Hüter – explizit zu den Token.

Wie sieht es mit euch aus? Seid ihr bereits bestens für den Star der neuen Saison vorbereitet? Habt ihr noch etwas vergessen? Oder lässt euch das mittlerweile komplett kalt und ihr lass die Season 13 einfach auch euch zukommen? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Übrigens, falls ihr euch fragt, gegen wen wir in der neuen Saison zu Felde ziehen: Der neue Hauptfeind erklärt – Wer ist die mysteriöse Kabal-Prinzessin?