In Destiny 2 haben Hüter nach 4 Jahren einen Weg in einen versteckten Wald gefunden. Hier soll Bungie zerstörerische Features für die kommende Erweiterung Witch Queen testen.

Im Action MMO-Destiny 2 haben Spieler sich in einen geheimen Wald geschlichen (oder eher geglicht). Die versteckte Zone scheint Entwickler Bungie selbst für Tests zu nutzen. Die findigen Hüter sind hier auf ein Feature gestoßen, dass direkt aus Battlefield kommen könnte.

MeinMMO wirft einen genaueren Blick auf die versteckte Zone, denn Hüter wollen den Bereich seit 4 Jahren betreten. Manche spekulieren nun, dass wir dort das erste, neue Feature vom kommenden DLC Witch Queen im Wald begutachten können.

Das wurde gefunden:

Zerstörbare Umgebung: In dem versteckten Areal lassen sich Bäume und umgefallene Stämme durch Beschuss oder Fähigkeiten beschädigen. Daraufhin zerberstet das Holz und bricht sogar zusammen, und die Einzelteile fallen zu Boden.

Im Areal befinden sich auch Statuen, die einen Titanen darstellen, der ein Automatikgewehr wie Suros Regime hält. Diese monolithischen Objekte dienen wohl als Referenzpunkt für die Größe von Hütern. Einige Statuen sind auch halb im Boden versunken.

Sonst ist der Wald sehr düster, nebelverhangen und die Schwerkraft scheint nicht so recht zu funktionieren – Steine schweben beispielsweise. Es lassen sich auch Kabal-Leichen finden.

Schaut euch hier im Video von JB3 das Gebiet in einem kurzen Clip an:

Seit 4 Jahren versuchen Hüter, in den geheimen Wald einzubrechen

So knifflig ist ein Besuch: Das neu entdeckte Gebiet ist eigentlich nicht wirklich neu. Der “Sektor Quarantäne 236”, so die Ingame-Beschreibung der Zone in der ETZ, war zum Release von Destiny 2 Teil einer Story-Mission. Danach konnten die Hüter jedoch keinen Fuß mehr in den Bereich setzen, den Bungie jetzt scheinbar für Tests-Zwecke nutzt (oder nutzte – jetzt, da Hüter einen Weg in den Wald gefunden haben).

Auf Raidsecrets (via reddit) lesen wir, dass die Weg-Suche in den Sektor schon seit 4 Jahren andauert. Durch eine komplizierte Kombination aus Schwertflug, gut getimten Sprüngen mit dem Titanen-Exotic Unbändiger Löwe und der Koloss-Super war es nun möglich, den in der Ferne sichtbaren Wald zu betreten (via YouTube).

Vom versteckten Wald aus haben die Hüter sich direkt in das nächste geheime Gebiet geglicht. Hier sehen wir eine ganze Galaxie, kosmische Sternen-Konstruktionen sowie eine Treppe im Universum (via YouTube). Was es damit auf sich hat, ist jedoch völlig unklar. Im Gegensatz dazu haben manche Spieler schon Theorien, was es mit der zerstörbaren Wald-Physik auf sich hat.

Was soll das nun mit Witch Queen zu tun haben?

Die nächste große Erweiterung von Destiny 2 heißt Witch Queen und kommt Anfang 2022. Dort jagt ihr die Ober-Hexe Savathûn. Wirklich viel mehr ist zum nächsten Kapitel noch nicht offiziell bekannt. Bungie hat den Hütern als Appetit-Happen am 4. Juni ein einzelnes Teaser-Bild aus einem Cinematic gezeigt:

Spoiler-Warnung: Achtung, nachfolgend findet ihr potenzielle Details aus dem nächsten DLC.

Darauf sehen wir einen Hüter, der in einer Rüstung mit Symbolen der Neun in einem Wald steht. Die Concept-Art zur Rüstung kennen wir schon. Dass der Hüter in einem dichten Wald steht, heizt nun in Kombination mit dem kürzlich gefundenen Sektor 236 die Spekulationen ordentlich an.

Kommt nach dynamischen Wetter eine dynamische Umgebung? So soll Witch Queen im Gebiet Old Chicago spielen – einer versumpften Waldlandschaft. Bungie testet in den Augen einiger Fans jetzt fleißig die zerstörbare Wald-Umgebung und bringt das Feature dann im DLC. Die letzte Erweiterung Beyond Light brachte erstmalig dynamisches Wetter, das den Spielern auf dem Eismond Europa die Sicht vollständig mit Schneestürmen nehmen kann.

In Witch Queen ist möglicherweise dann zerstörbares Unterholz auf dem Plan. In den Köpfen mancher Hüter ballern sie sich schon durch den Urwald mit ihrem MG als Macheten-Ersatz. Ob die zerstörbare Umgebung dann auf’s Holz beschränkt sein wird oder sich Destiny 2 da wirklich die Zerstörung von Battlefield abschaut und auf andere Objekte ausweitet, ist jedoch nur Spekulation. Es ist im Prinzip völlig unklar, ob das Feature überhaupt ins Spiel kommt.

Was haltet ihr von dem versteckten Wald? Hat Bungie hier künftige Features getestet oder sind die gefundenen Sachen alle unbedeutend? Würdet ihr euch freuen, wenn ihr mehr mit eurer Umgebung interagieren könntet – im Stile von Battlefield? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

