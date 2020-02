In Destiny 2 steht das Community-Event „Empyrianisches Fundament“ kurz vor der finalen Stufe. Lest, wieso wir diese noch heute sehen könnten und warum so viel gespendet wird.

Dafür spenden die Destiny-Spieler: Momentan beteiligen sich die Hüter am Wiederaufbau in Form einer Community-Challenge. Während des Empyrianischen Fundaments müssen die Spieler erhebliche Fraktalin-Ressourcen aufbringen, um die Zukunft neu zu gestalten.

Aktuell befinden wir uns in der vorletzten Event-Stufe. Die Spenden-Zahlen legen nahe, dass wir in Kürze das Finale erreichen werden.

Die Hüter haben die Fraktalin-Spendierhosen an

Soweit sind wir beim Empyrianischen Fundament

Das ist der Fraktalin-Zwischenstand: Stolze 6 Milliarden Fraktalin müssen aktuell von den Destiny-Spielern gespendet werden. Ist diese Menge aufgebracht, enthüllt Bungie wie die siebte und letzte Stufe aussehen wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt (11 Uhr am 19. Februar) wurden 5.755.170.600 Einheiten Fraktalin abgegeben. Aus dem Trend der letzten Tage ist abzuleiten, dass in wenigen Stunden das Ziel erreicht wird und das Finale beginnt.

Im Spiel selbst ist nicht ersichtlich, wie weit das Community-Event genau ist. Dort lässt sich lediglich die generelle Event-Stufe ablesen. Das seht ihr einerseits am Hologramm über dem Turm-Obelisken und im PvP-Bildschirm.

Wenn der Kreis gefüllt ist, erstrahlt wohl der Leuchtturm im neuen Glanz

Woher stammen die Zahlen? Die Fraktalin-Zahlen, auf die wir uns in diesem Artikel berufen, stammen von Charlemagne beziehungsweise Warmind.io. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Discord Bot.

Warum die Zahlen recht zuverlässig sind und was welche Funktionen Charlemagne noch hat, haben wir hier beschrieben.

Die Fraktalin-Kurve zeigt an, dass wir fast bei 6 Milliarden sind – Quelle: Warmind.io

Warum wird so viel gespendet? In der Grafik ist zu erkennen, dass immer zum wöchentlichen Reset stark gespendet wird. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine Ressourcen-Ausschüttung.

Für die unglaubliche Spenden-Bereitschaft der Spieler gibt es aber unterschiedliche Gründe.

Eine Ursache für den starken Anstieg ist die Tatsache, dass jetzt auch die Fraktalin-Investoren spenden. Diese haben gewartet und sind jetzt am Zenit der Gewinnbringung angelangt.

Die Hüter vermuten die Rückkehr der Trials in der Kommenden Season 10. Die Spenden sollen den für den PvP-Modus wichtigen Leuchtturm aufbauen.

Warum die baldige Rückkehr der Trials von so manchem Hüter schon als so gut wie bestätigt gilt und die Ankündigung nur noch eine reine Formsache ist, lest ihr hier.

Aktuell sorgt eine kürzlich aufgetauchte Cutscene bei den Hütern für Überraschung und wilden Theorien. Wer wissen möchte, was Osiris und der Kriegsgeist für eine Rolle in der Zukunft von Destiny spielen könnten, wird hier fündig: