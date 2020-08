Bungie, mach diese 5 Exotic-Waffen aus Destiny 2 doch endlich zum Meisterwerk

In Destiny 2 haben längst nicht alle Exotics eine Meisterwerk-Form. Wir werfen einen Blick auf 5 Waffen, die im nächsten DLC dringend ihren exotischen Meisterwerk-Katalysator brauchen.

Die Spieler von Destiny lieben es, die mächtigen exotischen Waffen zu jagen. Diese Knarren sind nicht nur meistens überdurchschnittlich stark, sie kommen auch mit verrückten Effekten daher oder brechen teilweise die Regeln des Spiels.

Um den speziellen Waffen den letzten Schliff zu geben, können Meisterwerk-Katalysatoren gefunden werden, womit die jeweilige Waffe dann zum Meisterwerk wird. Doch längst nicht alle Waffen haben bisher Zugriff auf die teils coolen Verbesserungen.

Was machen Meisterwerk-Katalysatoren? Die Katalysatoren sind individuell für jede Waffe gefertigt. Bei manchen Modellen erhöhen sich die Statuswerte, andere Waffen erhalten gar zusätzliche Perks. Nebenbei kann jede Meisterwerk-Waffe Sphären des Lichts erschaffen.

Welche Exotics aktuell über ein Upgrade verfügen, woher ihr den Katalysator bekommt und wie er sich genau auswirkt, hat MeinMMO hier für euch zusammengefasst:

Alle Meisterwerk-Katalysatoren in Destiny 2 und wie man sie bekommt

Beyond Light wäre perfekt, um die fehlende Katalysatoren zu bringen

Im November 2020 erscheint der große Herbst-DLC Jenseits des Lichts (Beyond Light). Das wäre eine 1A-Gelegenheit, um noch fehlende Katalysatoren ins Spiel zu bringen und den Hütern so mehr Langzeitmotivation zu bescheren.

Wir werfen in unserer Liste einen Blick auf Exotics, die dringend ein Upgrade benötigen, da sie leider in der Versenkung untergehen. Und dass ein guter Kat selbst eine durchschnittliche Waffe zu einem Top-Exo machen kann zeigt unter anderem das Beispiel des exotischen Bogens Dreifaltigkeitsghoul: Altes Exotic gehört jetzt plötzlich zu den Super-Waffen der Season 11

Übrigens, die meisten Waffen aus dieser Liste sind schon mehrere Jahre im Spiel. Exotics wie Xenophage oder Jötunn findet ihr hier nicht, da diese Monster auch ohne eine Meisterwerk-Version aktuell hervorragend abschneiden.

1. Eintausend Stimmen

Um diese Exotic-Waffe geht’s: Eintausend Stimmen ist ein schweres Fusionsgewehr, das einen „Todesstrahl“ abfeuert. Dieser Laser lässt alles, was er berührt, nach einem Augenblick explodieren. So lassen sich ganze Räume säubern oder fokussiert einem Boss schwerer Schaden zufügen.

Eintausend Stimmen bietet ein Waffendesign wie aus einem Albtraum

Wie lange ist Eintausend Stimmen im Spiel? Seit Herbst 2018 kann das Exotic im Raid Letzter Wunsch erbeutet werden. Dafür müsst ihr euch durch den ganzen Raid kämpfen und ziemliches Loot-Glück haben.

Im letzte Raum befinden sich 24 Truhen, in denen zufällig die Waffe schlummert – pro Woche können regulär nur 3 Schlüssel geholt werden, wenn ihr wirklich fleißig raidet. Daher gilt Eintausend Stimmen als recht seltenes Exotic.

Da manche Hüter nach über 100 Raids die Eintausend Stimmen noch vermissten, wurde eine Art Anti-Pech-Mechanik für Raid-Exotics eingebaut.

So könnte der Katalysator aussehen: Eine Zeit lang überragte Eintausend Stimmen im PvE alles. Und so muss es auch sein, wenn eine Waffe nur mit viel Glück aus einer bockschweren zu Aktivität ergattern ist.

Würde der Katalysator einen Munition-sparenden, alternativen Feuermodus wie bei einem Spurgewehr bringen, würde die Waffe in vielen Situationen wieder nützlich werden.

Interessant wäre auch, wenn man das ganze Magazin in einen Super-Laser bündeln könnte, der dann noch größere Explosionen oder wahre Kettenreaktionen hervorrufen würde – eine ähnliche Mechanik bietet die Exo-Sniper Izanagis Bürde.

2. Le Monarque

Um diese Exotic-Waffe geht’s: Le Monarque ist ein Kampfbogen und eine richtige Giftspritze. Das Gift kann sich sogar auf ganze Gruppen ausbreiten, wenn ihr präzise Treffer erzielt.

Der Bogen ist vom Monarchfalter inspiriert, der Schmetterling ist gegen viele Gifte der Natur immun – in Destiny verteilt er aber Toxine

Wie lange ist Le Monarque im Spiel? Im Dezember 2018 öffneten die Schmieden der Schwarzen Waffenkammer ihre Pforten. Seitdem kann auch der toxische Bogen erbeutet werden.

Gut ein Jahr später ermöglichte Shadowkeep, dass ihr euch zwei Waffenkammer-Exotics aber deutlich einfacher durch eine Quest verdient – dazu zählt auch Le Monarque.

So könnte der Katalysator aussehen: Kürzlich sorgte der Katalysator für den Bogen Drefalitgkeitsghoul dafür, dass das alte Exotic plötzlich zu einer Top-Waffe wurde. Etwas ähnlich wäre auch mit Le Monarque denkbar. Idealerweise sollte der Bogen seine giftigen Eigenschaften weiter ausbauen.

Als Meisterwerk könnte das Gift nicht nur Schaden über Zeit verursachen, sondern den Feind auch schwächen – so wie wir es vom Debuff der Traktorkanone kennen. Ein präziser Giftpfeil würde so eine ganze Gruppe von Feinden stark in Bedrängnis bringen und gut gegen Bosse mit vielen Adds wirken. Im PvP müssten dann Teams darauf achten, nicht zu nahe beisammen zu hocken.

Auf der nächsten Seite findet ihr je eine coole Primär-, Sekundär- und Power-Waffe, die dringend einen Katalysator bräuchten.