Dataminer fanden scheinbar Hinweise auf mehr Werbung in Pokémon GO, aber Niantic reagiert

Nach einem Datamining zu Pokémon GO kam Sorge auf, dass im Spiel bald mehr Werbung zu sehen sein könnte. Nun gibt es Entwarnung.

Was ist die Situation bei Pokémon GO? Es sorgte für viel Aufsehen, als bekannt wurde, dass die Games-Sparte von Niantic inklusive Pokémon GO an die Firma Scopely verkauft wird.

Der Vorgang sorgte bei einigen Spielern für Sorgen, unter anderem, weil sie stärkere Monetarisierung, Pay2Win oder massivere Werbung fürchten.

Um diese ersten Sorgen anzusprechen, sprach Senior Product Manager Michael Steranka im Interview mit Polygon über die Zukunft von Pokémon GO. Schon in dem Gespräch gab es Entwarnung, was intensivere Werbemaßnahmen oder stärkere Monetarisierung angeht.

Allerdings wurde das Thema wieder heißer, als vor ein paar Tagen ein Datamining auftauchte, in dem scheinbare Hinweise auf Werbemaßnahmen in Pokémon GO auftauchten. Diese wurden unter anderem im Subreddit zu Pokémon GO geteilt und sorgten dafür, dass sich erneut viele Spieler Sorgen um ihr Lieblingsspiel machten.

Niantic reagierte aber erneut und verdeutlicht, dass momentan keine Änderungen in Sachen Werbung zu befürchten sind.

Was sagt Niantic zu dem Datamining?

Die Plattform „Pokémon GO Hub“ teilte ein Statement Niantics hinsichtlich des Datamings, das mit Content Creatorn geteilt wurde. In diesem Statement heißt es:

📣 Zu den Spekulationen darüber, was die Dataminer gefunden und fehlinterpretiert haben könnten: Wir werden keine aufdringliche Werbung in Pokémon GO einbauen, weder jetzt noch jemals. Wir haben vor kurzem eine Drittanbieter-Bibliothek in Pokémon GO aktualisiert, die Code einführte, der eine schriftliche Liste gängiger Werbenetzwerke hinzufügte – aber nicht die Werbe-Frameworks selbst. Dies ist eine branchenübliche Praxis, spiegelt aber in keiner Weise Pläne wider, die Art und Weise zu ändern, wie das Pokémon-GO-Team an Werbung herangeht. Statement von Niantic, via Pokémon GO Hub, übersetzt

Besonders die Formulierung „weder jetzt noch jemals“ dürfte vielen Trainern gerade hinsichtlich der Zukunft gefallen. Sie entspricht allerdings auch dem, was Michael Steranka bereits zuvor sagte.

Wie wird aktuell Werbung in Pokémon GO gemacht?

Es gibt vergleichsweise wenig Werbung in Pokémon GO, aber es ist kein komplett werbefreies Spiel. Zu den bekannten Werbemaßnahmen in Pokémon GO gehören:

Ein Heißluftballon, der zu bestimmten Aktionen herangeflogen kommen kann. Da gibt es dann meist ein paar Items und einen Hinweis auf einen Sponsor oder Ähnliches drin. Den kann man im Zweifel aber auch ignorieren, oder sogar gesponserte Nachrichten im Spiel abschalten.

Es gibt gesponserte PokéStops, etwa bei bestimmten Geschäften.

Und im Store gibt es ab und zu Kleidung von Werbepartnern.

Ansonsten basiert die Monetarisierung des Spiels auf dem Item-Shop, in dem man alle möglichen Gegenstände für Pokémünzen kaufen kann. Die kann man sich verdienen oder eben mit Echtgeld kaufen. Darüber hinaus sind die Event-Tickets ein wichtiger Punkt. Sie werden zu verschiedenen Anlässen im Spiel freigeschaltet und bringen in der Regel zusätzliche Forschungen, Boni oder Ähnliches. Die Preise variieren hier stark und hängen meist von dem entsprechenden Event ab.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Der April steht vor der Tür, und damit kommen auch wieder neue Events ins Spiel. Wieder mal gibt es Raidstunden abzuarbeiten, Rampenlicht-Boni einzusammeln oder Monster am Community Day zu fangen. Darüber hinaus bietet der kommende Monat einige Themenevents, die spannend werden könnten. Ihr wollt die Übersicht? Dann schaut hier vorbei: Alle Events im April 2025 bei Pokémon GO.