Viele Soldaten der Call of Duty: Warzone sind ständig auf der Jagd nach der besten Ausrüstung und dem nächsten Sieg. 4 Freunde und Streamer zeigen nun, dass man auch mit den schlechtesten Loadouts einen Sieg einfahren kann. Hier sind 4 Loadouts, die beinahe jeden wieder zum Noob machen.

Was haben die Jungs angestellt? Der große Warzone-Streamer und YouTuber „CouRage“ versammelte ein paar seiner Streaming-Kollegen für eine ganz besondere Challenge. Jeder musste sich das schlimmste Waffen-Loadout zusammenstellen, das sie sich vorstellen können. Mit dabei waren:

CouRage

NoahJ456

BasicallyIDoWrk

landonorris

Die Setups und Waffen-Kombis die dabei herauskamen, klingen tatsächlich fast wie eine Strafe. Doch am Ende sacken sie sogar einen Sieg ein. Das englische Video dazu von „CouRage“ binden wir hier für euch ein:

Die mieseste Waffenauswahl, in der Geschichte unnötiger Waffen

Welche Waffen hat CouRage eingesteckt? Der YouTuber lässt seine starken Schießeisen im Schrank und zückt eine Version der AK-47 aus der Tasche, die kaum hinderlicher in der Warzone sein könnte:

Mieses AK-47 Setup

Mündung: Unterdrücktes Mündungsfeuer

Visier: Zielfernrohr

Unterlauf: GP25 40mm Hochexplosiv

Extra: Schneller Nahkampf

Als Zweitwaffe nutzt er die VLK Rogue mit der Blaupause „One Inch Punch“, die mit Slug-Munition kommt. Die Waffe ist wie ein hilfloser Mitspieler und steht eigentlich mehr Weg, als das sie irgendeinen Spielstil unterstützt.

Warum ist das nix? Für die Warzone braucht ihr möglichst stabile Waffen, die auch auf 100 Meter den Gegner ärgern. Die AK-47 rumpelt aber vor sich hin. Zwar gehört sie in Sachen Schaden zu den stärksten Sturmgewehren der Warzone, kann aber aufgrund ihrer groben Eigenschaften nicht mit den stabilen, kleinen 5.56er-Sturmgewehren mithalten. Dazu wählte er noch 2 Aufsätze, die den Rückstoß noch unkontrollierbarer machen. Sein großes Scharfschützen-Visier kann ihn dabei auch nicht helfen.

Seine Zweitwaffe spricht für sich allein. Wer versucht, einen Kill mit der VLK Rogue in der Warzone zu landen, wird bitter enttäuscht. Man fühlt sich, als hätte man den Zug nur knapp verpasst, nur dass man in der Warzone dann im Gulag landet und nicht an der Würstchen-Bude.

Die AK zum Weglaufen – Mehr Rückstoß geht nicht.

Welche Waffen hat NoahJ456 eingesteckt? Um sich sein Loadout zusammenzustellen, hat er sich eine Beschränkung gesetzt: Er nutzt keine Waffen, die Kugeln schießen.

Stattdessen entschied er sich, eine Shotgun mit Drachenatem-Munition zu verwenden, die Feuer statt Kugeln spuckt. Welche genau, hat er nicht verraten. Allerdings stehen die Höllen-Kugeln nur für 2 Waffen zur Verfügung:

VLK Rogue

Modell 680

Als zweite, eher unkonventionelle Waffe nimmt er die Armbrust mit. Keine Zusätze, kein unnötiger Schnickschnack – Die reine Armbrust mit ihrer atemberaubenden Feuerrate.

Warum ist das nix? Er sagt im Video zu seinem Loadout „Hiermit, bin ich auf keiner Reichweite zu gebrauchen“ und so ist es auch. Die Drachenatem-Munition kann bei einer Chaos-Runde „Shipment“ mal ganz nett sein. Doch in der Warzone bleibt die Reichweite unter dem benötigten Minimum. Die optimale Wahl für Pyromanen, die ihre Feinde gern brennen sehen, aber nichts für Spieler, die ernsthaft an einen Sieg in der Warzone glauben.

Auch die Zweitwaffe schmälert die Chancen eines erfolgreichen Gefechtes. Auf kurzer und mittlerer Distanz trefft ihr zwar den Feind richtig hart, aber nicht tödlich. Zum Nachladen braucht ihr dann so viel Zeit, dass euch ein „Grau 5.56“-Spieler knapp 7 mal erledigen kann, bevor ihr zum nächsten Schuss ansetzt.

Normalerweise möchte man sich auf seine Mitspieler verlassen können… Mit der VLK Rogue unmöglich.

Welche Waffen hat BasicallyIDoWrk eingesteckt? Dieser Streamer bringt wenigstens ein Sturmgewehr mit in den Kampf, entscheidet sich aber für eine denkbar schlechte Knarre: Die FN 5.56.

Unbrauchbares FN 5.56 Setup:

Lauf: FORGE TAC ultraleicht

Visier: G.I.-Mini-Rotpunkt

Schaft: FSS Tac-Wrap

Unterlauf: M203 40mm Rauchwand

Extra: Schneller Nahkampf

Als Nebenwaffe hat er den Mk2 Karabiner am Start – Ohne Visier, dafür aber mit einem Kompensator, der die Zielstabilität auf ein unerträgliches Niveau senkt. Trotzdem konnte ein deutscher Streamer mit einer ganz ähnlichen Ausführung mal einen nervigen Hacker erledigen.

Warum ist das nix? Die FN 5.56 gilt als miese Wahl in der Warzone. Die Time-to-Kill (TTK) ist deutlich höher, als die ihrer Sturmgewehr-Kollegen und der Standard-Feuerstoß ist dazu gewöhnungsbedürftig. Die „FAMAS“ kann das mit starken Aufsätzen ein wenig ausgleichen und spielt sich gut gemoddet ganz passabel. Doch die gewählten Aufsätze machen die Version von „BasicallyIDoWrk“ zu einem Rauch-feuerndem Nichtsnutz und dürfte jedem noch so guten Warzoner den Skill nehmen.

Als Zweitwaffe wählte er dazu eine der unbequemsten Optionen für die größeren Distanzen in der Warzone. Der Mk2 Karabiner möchte gern bei den Großen mitspielen, kann aber beim Schaden einfach nicht mithalten – Headshots bringen keinen direkten K.O. So bleibt der amerikanische Karabiner bei der Waffenwahl im CoD-Battle-Royale in der Basis und träumt weiter davon, mal eines der besten Sniper-Setups stellen zu dürfen.

Die FN 5.56 hilft dank eines Rauch-Werfers beim Wiederbeleben. Das wars aber schon.

Welche Waffen hat landonorris eingesteckt? „lando“ erzählte am wenigsten über sein Loadout, verriet aber die Waffen, mit denen er sich selbst handikapt. Als Hauptwaffe nimmt er den .357 Revolver mit und schraubt ein überflüssiges „Scout-Kampfvisier“ auf den Lauf.

In der Nebenhand präsentiert er die Origin 12, eine Schrotflinte, die sich von der Effektivität her in der Nähe der VLK Rogue befindet. MeinMMO meinte vor einiger Zeit, dass dieser Schwächling schon mit Season 4 einen Buff gebraucht hätte.

Warum ist das nix? Wo soll man hier anfangen? Als „Hauptwaffe“ stellt „lando“ einen Revolver vor, der kaum mit den schlechtesten Sturmgewehren mithalten kann. Die Optik hilft zwar ein wenig, auf größeren Distanzen den ein oder anderen Treffer zu landen, doch die lahme Feuerrate des Revolvers lässt ihn kaum von dem Bonus profitieren.

Dazu nimmt er die Origin 12 mit, die zwar auf kurzer Distanz Feinde mäht wie hohes Gras, doch auch nur die Reichweite eines Rasenmähers mitbringt. Mit seiner Zusammenstellung bewegt auch „lando“ sich weit weg von einem Mitspieler, den man in einem normalen Match als hilfreich bezeichnen würde.

Kommen 3 Shotgun-Spieler und ein Soldat mit der Armbrust in eine Lobby… Starker Anfang für einen schlechten Witz.

Trupp holt trotzdem den Warzone-Sieg!

Wie haben sie das gemacht? Die 3 Matches, die das Video von „CouRage“ zeigt, haben sie allesamt stark gespielt und das letzte sogar gewonnen. Das Team versteht, wie es in der Warzone läuft und sie profitieren hier von ihrer großen Erfahrung – Denn auch die schlechteste Waffe kann theoretisch gut treffen.

Das Sieger-Match spielen sie mit einer Auftrags-Taktik. Sie erledigen ein paar der Aufklärungs-Verträge und wissen dadurch, wie sich die Kampfzone entwickelt. Sie klärten das Krankenhaus und nahmen zum Ende hin eine starke Position auf dem Logistikzentrum direkt nördlich der Notaufnahme ein. Nur noch das Giftgas im Rücken, konnten sie von hier aus ihre ungeschützten Feinde, die aus Richtung Norden auf ihre Position anrückten, auch mit den schlechtesten Waffen auslöschen.

Zusammen haben die Jungs eine vorzügliche Auswahl an Quatsch ausgewählt und bewiesen durch ihren Sieg, dass es in der Warzone auch auf eine gute Taktik ankommt und nicht immer nur auf das aktuelle OP-Gewehr.