CoD Warzone: Streamer-Paar cheatet live auf Twitch, wird von Operator erwischt

In Call Of Duty: Warzone gibt es immer wieder Probleme mit Hacks und Cheats. Nun wurde ein Streamer-Paar von Twitch gebannt, nachdem die Schauspielerin von Operator Mara die beiden beim Cheaten erwischt hat.

Wer ist das? Fans dürften Alex Zedra als Darstellerin von Warzone-Operator Mara kennen. Mara war das Gesicht von Season 1 und sorgte sogar für Konflikte zwischen einem Fotografen und Activision.

Was ist da passiert? Während eines Turniers war die Schauspielerin und CoD-Streamerin Alex Zedra Host für ein Match mit den Streamern IcyVixen und ihrem Partner BeardedBanger.

Das wird ihnen vorgeworfen: Nach der Partie veröffentlichte Zedra einen Clip von IcyVixen, taggte Twitch auf dem Tweet und beschuldigt diese mit ihrem Partner BeardedBanger des Hackens.

Beide würden Aimbots und Wallhacks verwenden. Es folgten weitere diverse Tweets und Videos, in denen die Videos des Paares auf Aimbots und Wallhacks untersucht wurden.

Erst Gegenangriff, dann Funkstille

So reagierte das Paar auf die Anschuldigungen: Während IcyVixen Zedra direkt blockte, holte BeardedBanger in einem Stream mit IcyVixen und einer weiteren Person zum verbalen Gegenschlag aus (via Twitter).

Darin sagt er: “Ich weiß nicht, wer Alex Zedra ist, ich schaue Leuten nicht zu, ich schlage sie. Was zum Teufel. Das ist alles, was ich sagen kann. Babe, warum gehst du nicht in die Leaderboards und zeigst meine K/D?”

Dazu gibt er an, er würde erst seit 10 Tagen streamen und wäre schon kurz davor, Twitch-Partner zu werden. An seine Kritiker richtet er aus: “Ich gebe nichts auf irgendjemanden von euch, Leute.”

Zu den etlichen Spielern, die öffentlich Clips von BeardedBanger analysierten, gehört auch YouTuber BadBoy Bearman. Dieser zieht ein eindeutiges Fazit: BeardedBanger ist seiner Meinung nach ein Cheater.

Anschließend verschwanden alle Videos von BeardedBanger von Twitch, seine Twitter-Biografie wurde ebenfalls gelöscht.

So reagiert Twitch: Kurz danach ließ Twitch zunächst IcyVixen sperren, BeardedBangers Account folgte später ebenfalls. Eine genaue Begründung wurde noch nicht genannt.

Es ist der nächste Hacker-Vorfall bei Streamern in einer langen Reihe von Ereignissen. Denn CoD Warzone und Cold War haben immer wieder mit Cheatern und Hackern zu kämpfen.

Es könnte aber sein, dass nicht nur die Hacks der Grund für die Banns sind.

Über 40.000 Follower nach 10 Tagen und 6 Clips?

Das sorgte zusätzlich für Skepsis: BeardedBanger gibt an, erst seit rund 10 Tagen auf Twitch aktiv zu sein, hatte aber bereits über 44.000 Follower. Nach so kurzer Zeit eine ziemlich hohe Zahl.

Dennoch hatte er bisher nur rund 1.400 Zuschauer und gerade einmal 6 Clips hochgeladen, bevor er seinen Channel leer geräumt hat.

Einige Spieler verdächtigen BeardedBanger, seine Zahlen durch illegale Bots aufgeblasen zu haben. Das wird durch die rohen Daten nochmals unterstrichen.

Denn laut sullygnome.com, wo man Daten zu einzelnen Channels findet, schossen die Follower-Zahlen von BeardedBanger Anfang März innerhalb eines Tages von rund 4,600 auf über 43.000 nach oben.

Es bleibt bisher unklar, ob BeardedBanger seine Followerzahlen auf dubiose Art und Weise aufgemotzt hat. Dass beide Twitch-Accounts so umgehend gesperrt wurden, dürfte zumindest die Hacker-Vorwürfe bestätigen.

Was haltet ihr von der Geschichte? Glaubt ihr, dass da jemand etwas zu schnell nach oben wollte? Schreibt in die Kommentare.

