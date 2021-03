Im aktuellen Update für Call of Duty: Warzone steckt mal wieder mehr, als die Patch Notes vermuten ließen. Unter anderem stellen Spieler fest, dass die FFAR nicht mehr so zuverlässig ist, wie zuvor – obwohl die gar nicht explizit in den Patch Notes erwähnt wird.

Was ist das für ein Update? Gerade erst erschien das Mid-Season-Update der Season 2, das rein von der Datenmenge ziemlich groß ausfiel. Inhaltlich steckten darin Dinge wie ein Nerf für die AUG, Ping-Funktionen auf der Tac-Map und Bug-Fixes bei den Operators.

Doch so ganz wie erwartet, gestaltet sich das Update im Spiel offenbar nicht. Unter anderem wurde der Nerf der AUG, die selbst DrDisrespect hasste und ihretwegen eiskalt das Spiel vom Rechner löschte, als kaum bemerkbar aufgenommen. Anders sieht das bei der beliebten und starken FFAR aus.

Was ist mit der FFAR passiert? Wichtig zu beachten ist, dass das Update noch frisch ist und die Analysen noch laufen. Allerdings wurden offenbar starke Magazine für die FFAR dahingehend angepasst, dass die nun nicht mehr so mächtig wie zuvor sind.

Das schnelle Salve-Schuss-Magazin etwa verbesserte die Nachladezeit und Magazinkapazität der Waffe, ohne sich negativ auf die ADS-Zeit auszuwirken. Das wurde nun offenbar repariert – was in einer Schwächung der Waffe resultiert. Außerdem wurde offenbar der 20,3″ Zugriff-Lauf, eine der beliebtesten Erweiterungen der FFAR, abgeschwächt, wie YouTuber JGOD in einer Analyse feststellte. Das englische Video binden wir hier für euch ein:

Ob und inwieweit die Waffe selbst generft wurde, werden die kommenden Tage zeigen, wenn Spieler mehr Zeit mit dem Update verbringen konnten.

So bleibt die FFAR trotzdem stark

Dieses Setup könnt ihr nutzen: Solltet ihr feststellen, dass ihr mit eurer FFAR nicht mehr so gut zurechtkommt, könnte sich ein Wechsel des Setups anbieten. Hier findet ihr einen Setup-Vorschlag, der die FFAR weiterhin stark agieren lässt.

Entscheidend ist, den Lauf und das Magazin zu ändern, solltet ihr vorher den 20,3″ Zugriff und das schnelle Salven-50-Schuss-Magazin verwendet haben. Dann steigt beispielsweise auf den 19,5″ Sonderkommando-Lauf und das STANAG 50-Schuss-Magazin um. Ein starkes Setup könnte dann etwa so aussehen:

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 19,5″ Sonderkommando

Schaft: Plünderer-Schaft

Unterlauf: Feldagenten-Vordergriff

Munition: STANAG 50-Schuss

Mit diesem Setup bleibt die FFAR zumindest effektiv. Ob sie auch weiterhin zu den Top-Alternativen in CoD: Warzone gehört, werden allerdings erst die nächsten Tage zeigen, wenn sich die Änderungen des Updates komplett offenbart haben.

Für bessere Laune als die FFAR sorgte zuletzt ausgerechnet ein Cheater in CoD: Warzone. Bei dem lief es zum Ende einer Runde nämlich alles andere als rund.