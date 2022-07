CoD Warzone: Großes Update startet morgen – Mid-Season 4 bringt Terminator-Skins und Zombie-Modus

Call of Duty: Warzone startet am 27. Juli um 18 Uhr seine Mid-Season 4 2022. Der neue Content-Zyklus bringt unter anderem ein paar irre Skins ins Spiel, ein Zombie-Erlebnis für Rebirth Island und eine neue Waffe. Was ihr zum Content und dem Update wissen müsst, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Alle paar Wochen startet beim kostenlosen Battle Royale Call of Duty: Warzone ein Season-Update. Es kommen Neuerungen ins Spiel und wir erhalten Infos darüber, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.

Am 27. Juli um 18 Uhr steht die Mid-Season 4 an. Zwar gibt es bisher weder einen Trailer noch eine eigene Roadmap für die Mid-Season 4, doch die Verantwortlichen haben bereits über Content und Ablauf informiert – mit dabei sind etwa Terminator-Skins und ein Zombie-Modus.

MeinMMO fasst für euch die wichtigsten Infos zum Update zusammen. Wir aktualisieren den Artikel entsprechend bis zum Release des Updates.

Die Roadmap der Season 4 binden wir euch hier ein:

CoD Warzone: Update 27. Juli 2022 – Release & Content

Wann kommt das Update? Am Mittwoch, dem 27. Juli, startet die Mid-Season 4 um 18 Uhr in Warzone.

Wie groß ist das Update? Es gibt noch keine offiziellen Zahlen. Doch aufgrund der gezeigten Inhalte rechnen wir mit einem verhältnismäßig kleinen Update. Schätzungsweise 5 GB.

Was ist mit CoD Vanguard? Die Mid-Season 4 startet in Vanguard schon heute Abend, am 26. Juli. Wir verlinken euch die Patch Notes hier, sobald sie online sind.

Was steckt in der Mid-Season 4 von Warzone? Warzone hat die letzten 4, 5 Monate richtig Gas gegeben. Doch das Tempo nimmt aktuell wieder ein wenig ab. Die Mid-Season 4 ist im Vergleich eher ein kleineres Season-Update, bringt aber trotzdem ein paar interessante Neuerungen.

12 Dinge, mit denen euch CoD Warzone wieder ins Spiel locken will – Alle Infos zum Update in Mid-Season 4

Warzone bleibt im Ankündigungs-Blog etwas vage bei den jeweiligen Release-Zeitpunkten der einzelnen Inhalte (via callofduty.com). Manche Dinge kommen direkt mit dem Update, andere erst später:

Fortune’s Keep: Cursed Ground Event – Season-Start

Portable Redeploy Balloons

Armored SUV Nitro-Upgrade

Rebirth of the Dead – Zombiehorde-Modus

Zombie-Camos von Vanguard in Warzone nutzbar

Neue Version der beliebten Iron Trails

Neues Sturmgewehr Vargo-S – Season-Start

Terminator-Skins – im August

Zwei Skins-Bundles mit Terminator-Thema in Mid-Season 4.

Sobald die Patch Notes am Abend des 27. Juli online gehen, findet ihr die Highlights der Änderungen ebenfalls auf MeinMMO.

Lasst uns bis dahin einen Kommentar mit eurer Meinung zur Mid-Season 4 da. Habt ihr Fragen zum Update, beantworten wir euch die ebenfalls gern.

Wir rechnen auch wieder mit einigen Anpassungen bei den Waffen. Wir passen unseren Artikel mit den besten Waffen der Warzone so schnell es geht an.