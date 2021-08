CoD Warzone: Spieler warten ein Jahr auf ikonischen Operator, doch der enttäuscht total

In CoD Warzone ist endlich ein heiß begehrter Operator aufgetaucht, auf den Spieler seit einem Jahr warten. Es handelt sich um „Soap“ MacTavish aus den original Modern-Warfare-Spielen. Doch die Fans sind nicht zufrieden mit dem Aussehen des Operators.

Was ist das für ein Operator? Der neue Operator in CoD Warzone ist John „Soap“ MacTavish. Das war der Protagonist im ersten Modern Warfare aus dem Jahre 2007 und auch in Modern Warfare 2 und 3 tauchte er wieder auf, bevor er in MW3 ein dramatisches Ende fand.

Der Charakter, der im Tutorial noch vom epischen Bartträger Captain Price mit seinem Spitznamen angeblafft wird, ist für viele CoD-Fans nach wie vor einer der beliebtesten Protagonisten der Reihe und man wartete gut ein Jahr darauf, dass Soap endlich in der Warzone als Operator erscheinen möge.

Das ist jetzt endlich passiert und ihr könnt euch den Operator nun in der Warzone holen. Doch die Reaktionen der Fans sind alles andere als positiv.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt “Was ist denn Soap für ein Name?” – Price und Soap treffen sich zum ersten Mal in CoD 4 Modern Warfare.

Spieler machen sich über „neuen“ Soap lustig

Was passt den Fans nicht? Als Spieler Soap im Spiel sahen, konnten viele ihren Augen kaum trauen, denn der Charakter sah ganz anders aus, als sie ihn in Erinnerung gehabt haben. In den früheren Games war Soap ein grimmiger, bärbeißiger Elitesoldat mit charakteristischem Iro-Haarschnitt und einem vernarbten Gesicht.

Der neue Soap in Warzone wirkt weniger bullig, hat keine Narbe und sieht tatsächlich so aus, als wäre er ordentlich mit Seife eingerieben und abgeschrubbt worden. Spöttische Memes und Sprüche ließen nicht lange auf sich warten und ein reddit-User stellte sogleich eine besonders bissige Fotomontage ins Netz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Amazon Kindle, der den Artikel ergänzt. Amazon Kindle Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Amazon Kindle Inhalt

Das sagen die Kommentare: Der Thread mit dem Bild hat auf reddit mittlerweile über 8,2K Upvotes und 358 Kommentare voller Spott (Stand 5. August 2021). Viele Fans machen sich über Soaps Nickname lustig und bringen Sprüche wie „das ist keine Seife (Soap),“ sondern Deo, Shampoo oder Desinfektionsmittel.

Die grimmige Kernseife wurde also stets durch andere Reinigungsmittel ersetzt, um auf das weichere und bravere Aussehen des neuen Soaps zu spotten.

Andere Kommentare beklagten, dass der Warzone-Soap aussehe wie ein Fußballer und nicht wie ein Elite-Soldat oder das seine Augenbrauen ein regelrechter Dschungel wären. Wieder andere User beklagen, dass er zu jung aussähe.

Selbst im ersten Modern Warfare wäre Soap als Sergeant der Eliteeinheit SAS beigetreten und habe bereits 12 Dienstjahre in der britischen Armee hinter sich gehabt. Der neue Soap, so User BrockManstrong (via reddit.com) sei „Ein 17-jähriger, der gerade von einem Airsoft-Gelände in das Rekrutierungsbüro“ spaziert wäre.

Was sagt ihr zu dem neuen Soap-Operator? Findet ihr ihn gelungen oder ähnelt er eurer Meinung nach kaum dem Original? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn ihr weniger auf Stil, sondern auf Tarnung aus seid, dann schaut euch doch unsere Liste mit 5 dunklen Skins an, die man kaum entdeckt.