CoD Warzone bekommt heimlich 120 FPS auf Xbox Series X – Was ist mit PS5?

Mit dem letzten Update für Call of Duty: Warzone und CoD Modern Warfare hat Infinity Ward dem Battle Royale auf der neuen Xbox Series X still und leise 120 FPS spendiert. Auf der PS5 sieht es jedoch anders aus.

Für viele Spieler geht die Warzone-Erfahrung jetzt schon oder in absehbarer Zeit auf den Next-Gen-Konsolen weiter. Die Xbox Series X von Microsoft ist bereits seit dem 10. November verfügbar, die PlayStation 5 seit dem 12.11., jedoch nur in einigen Ländern. Deutschland und Europa müssen sich für Sonys neue Konsole noch bis zum 19. November gedulden.

Viele schauen dabei traditionell besonders auf die Framerate, also wie viele Bilder pro Sekunde (FPS) Warzone nun auf der neuen Hardware bietet. Denn mehr FPS ermöglichen unter dem Strich ein flüssigeres Erlebnis, was gerade bei schnellen Shootern wie Call of Duty für viele Spieler wichtig ist. Dort gelten 60 FPS als absoluter Mindest-Standard, wenn man ernsthaft Shooter spielt. Wie sieht’s also auf der neuen Konsolen-Generation aus?

Warzone läuft nun mit 120 FPS auf Xbox Series X

Was hat es mit den 120 FPS in der Warzone auf sich? Kurzum: Warzone wird bereits auf Next-Gen gespielt. Und da ist einigen Spielern auf der Series X aufgefallen, dass Warzone sowie Call of Duty: Modern Warfare dort mit 4K-Auflösung und 120 FPS geführt werden.

Was ist dran? Das Spannende dabei: Man geht davon aus, dass die Änderung mit dem letzten großen Update 1.29 ins Spiel kam, stand aber nicht in den Patch Notes. Doch die Hardware-Experten von Digital Foundry haben sich das zum Anlass genommen und die Performance der Xbox Series X sowie der PlayStation 5 in der Warzone unter die Lupe genommen.

Und tatsächlich: Auf der Xbox Series X sind offenbar 120 FPS angepeilt, wobei die neue Xbox dort zwischen 100 und 120 FPS schwankt. Es gibt also gegenüber der Last Gen einen ordentlichen Performance-Boost.

Die Performance auf der Xbox Series X (Quelle: Eurogamer/Digital Foundry)

Wie viel FPS bietet Warzone auf der PS5?

Hier haben sich die Experten von Digital Foundry gewundert. Denn auf der PS5 bietet Warzone aktuell 60 FPS. Man hat eigenen Angaben zufolge mehrere Methoden ausprobiert, um das zu überprüfen, doch jedes Mal kam man auf die 60 FPS. Man kann auf der PlayStation 5 zudem zwischen Qualität- und Performance-Modus wählen, doch selbst im Performance-Mode lief Warzone dort mit 60 Frames. Es gibt auch keine Möglichkeit, die 120 FPS selber zu aktivieren.

Die Performance auf der PS5 (Quelle: Eurogamer/Digital Foundry)

Kurzum mein Digital Foundry: Wenn es im Spiel einen 120-FPS-Support für die PS5 gibt, so ist dieser noch nicht zugänglich. Allerdings läuft Warzone auf der PS5 als PS4-Spiel über das Abwärtskompatibilität-Feature. Möglicherweise liegt es also daran.

Was sagen die Entwickler? Auf Nachfrage von Digital Foundry haben bislang weder Activision, noch Infinity Ward dazu Stellung bezogen.

Zudem wundern sich die Experten, warum die Entwickler generell nichts zu den 120 FPS für diesen erfolgreichen Shooter gesagt haben. Das stünde im krassen Kontrast zu Destiny 2, die stolz 120 FPS für das PvP auf der Next-Gen verkündet und damit zahlreiche Fans erfreut haben.

Es könnte aber möglicherweise daran liegen, dass vor Kurzem das neue Call of Duty: Black Ops Cold War gestartet ist und man durch so eine Meldung nicht vom Start des neuen CoD ablenken möchte.

Kommen die 120 FPS für die PS5 mit der Integration von Cold War?

Aktuell steht nach den Tests fest: Warzone läuft tatsächlich schon mit 120 FPS auf der Xbox Series X, jedoch mit 60 FPS auf der PS5. Ob auch auf der PS5 demnächst 120 FPS in der Warzone geboten werden, ist noch nicht bekannt. Einige spekulieren aber darauf, dass es mit der Integration von CoD Cold War in die Warzone passieren könnte. Denn das neue Call of Duty soll offiziell in 4K und mit 120 FPS auf der PS5 laufen.