CoD Warzone: Unfairer Gulag-Bug kann euch sicheren Sieg kosten

Ein neuartiger Bug bei Call of Duty: Warzone kann dazu führen, dass ihr einen sicher geglaubten Sieg verliert. Wenn ein Spieler im Gulag festhängt, erledigt euch das Gas und ihr könnt nichts dagegen machen.

Was ist das für ein fieser Bug? Seit dem Release der Call of Duty: Warzone vor ein paar Wochen bekamen wir schon so einige irre Bugs und Glitches zu sehen, zuletzt einen Wrestler-LKW. Doch dieser Bug ist von einer anderen Dimension, denn er kann den verdienten Gewinnern der Runde den Sieg nehmen.

Unfairer Sieg durch Aussitzen

Wie kann das passieren? Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt des Matches landet ihr in der Warzone nach dem Tod im Gulag. Hier könnt ihr Gegner mit Steinen bewerfen, prügeln und in einem 1v1-Duell um euer Leben im Battle Royale kämpfen.

Durch einen Bug steckte nun ein Soldat im Gulag fest. Er bekam keinen Gegner zugelost und saß die Runde bis zum Ende aus. Da er im Gulag Teil des Matches blieb und das Gas ihm hier nicht gefährlich werden konnte, sackte er den Sieg ein, ohne dafür gegen die letzten Kämpfer auf dem Schlachtfeld antreten zu müssen. „Brittn64“ teilte mit uns seinen einfachsten Warzone-Sieg auf Reddit:

In seinem Video seht ihr die letzten zwei Minuten des Matches, in denen er nur auf den leeren Kampfbereich des Gulags und die Warzone-Map starrt. Dann bekommt er plötzlich den begehrten Schriftzug: „Warzone Victory“. „Brittn64“ schrieb dann noch dazu: „Als ich in den Gulag geschickt wurde, waren noch 12 Teams übrig. Ich bekam nie einen Gegner und ich wurde auch nicht entlassen. Ich gehe davon aus, dass das andere Team im Gas gestorben ist“.

Wie sollte es richtig funktionieren? Der Gulag hat zwar ziemlich lange geöffnet, aber kurz vor Ende des Matches schließt die besondere Respawn-Mechanik. Wenn ihr keine Gegner mehr bekommt, schickt euch das imaginäre Straflager eigentlich nach einer Zeit ohne einen Kampf wieder zurück aufs Schlachtfeld, aber nicht dieses Mal.

Im Gulag kämpfen eigentlich 2 Gefangene um den Sieg.

Kann ich irgendetwas tun? Hier können euch nicht einmal die besten Waffen der Warzone helfen. Der Gulag ist nicht über das normale Spielfeld erreichbar und wenn dort ein Spieler festhängt, gibt es keine Möglichkeit, den dort zu erledigen.

Werden die Entwickler hier etwas unternehmen? Es gab bisher keine Reaktion der Macher von Infinity Ward dazu. Doch da hier dem besten Team ein sicherer Sieg verwehrt wird, kommt da ziemlich sicher bald ein Patch.

Man kriegt zwar immer wieder mal kleinere Bugs oder Glitches zu sehen, doch die Auswirkungen dieses Fehlers sind unverhältnismäßig groß. Den letzten Glitch, der Teams den sicheren Sieg kostete, fixten die Entwickler jedenfalls in Rekordzeit.