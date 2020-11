Fortnite und Call of Duty: Warzone prügeln sich nun schon seit einiger Zeit um den Thron im Battle-Royale-Genre. Der CoD-Profi Nick „Nickmercs“ Kolcheff ist vor kurzem wieder in Fortnite eingestiegen und erklärt, warum das gerade die Nase vorn hat.

Wer ist der Profi? Nickmercs arbeitet als Content Creator für den bekannten FaZe Clan und zählt zu den größten Streamern auf Twitch. Er ist laut sullygnome unter den Top 15 der Kanäle mit den meisten Followern auf der Plattform und auch auf YouTube sehr aktiv. Zuvor war er selbst Pro-Gamer.

Seit einigen Monaten erstellt er vor allem Inhalte für das Battle Royale Warzone. Zuletzt stellte er etwa ein Setup für die CR-56 AMAX vor, das offenbar so gut ist, dass andere Profis ihn darum baten, das Video wieder zu löschen.

Nickmercs hat einen großen Teil seiner Bekanntschaft früher durch Fortnite aufgebaut, ehe er zu Warzone wechselte. Jetzt spielt er wieder Fortnite und zeigt auf, was dieses besser macht als die Konkurrent von Call of Duty.

In diesem Video vergleich Nickmercs Fortnite mit Warzone.

„Bei Call of Duty sieht‘s nicht so gut aus“

Das macht Fortnite besser als Warzone: Laut Nickmercs ist der große Vorteil von Fortnite gegenüber Warzone die Häufigkeit der Updates. Ständig komme etwas Neues und immer sei irgendwas in Planung:

Hört zu, der aktuelle Zustand drüben bei Call of Duty sieht nicht gut aus. Es sollte ein großes Update im Dezember kommen und wir haben noch nichts dazu gehört. Echt nicht gut. […] Bei Fortnite dagegen liegen riesige Updates und Map-Änderungen direkt voraus, noch vor Weihnachten.

Nickmercs spielt dabei auf das Galactus-Event in Fortnite an, das am 1. Dezember startet. Da soll der namensgebende Bösewicht Galactus erscheinen und die Spieler vermuten jetzt schon etwas ähnliches wie das schwarze Loch von Season 4 mit großen Änderungen.

Die Häufigkeit der Updates bei Fortnite wird immer wieder betont und gelobt. Allerdings kommt die offenbar mit einem Preis. In einem Insider-Bericht vom April 2019 heißt es, dass die Updates von Fortnite nur unter großem Druck für die Entwickler entstehen können.

Woran liegt‘s? Nickmercs gibt keine genaue Erklärung für seine Beobachtung ab. Ein Grund könnte das Erscheinen des neuen Call of Duty: Black Ops Cold War sein. Das ist zwar von einem anderen Entwickler-Studio, allerdings teilen sich Cold War, Modern Warfare und Warzone die Inhalte und sogar den Fortschritt.

In Warzone wurde bereits eine neue Season 1 angekündigt, die am 10. Dezember startet und die eng mit CoD: Cold War zusammenhängt. Bisher steht da aber noch nicht so genau fest, was alles kommt – worauf sich Nickmercs in seinem Video vermutlich bezieht. In der Roadmap ist lediglich die Rede von einer „geheimen Warzone-Erfahrung.“