CoD Warzone kündigt Season 5 Reloaded an – Zeigt 2 neue Modi und Live-Event

Nächste Woche Donnerstag, am 09. September, startet bei Call of Duty: Warzone „Season 5 Reloaded“. Die aktuelle Season 5 schaltet dann nochmal einen Gang hoch und bringt neuen Content ins Battle Royale. So startet ein Live-Event und zwei neue Modi gibts ebenfalls. MeinMMO hat die Details und zeigt auch die Neuerungen von Black Ops Cold War.

Was ist da los? Startet eine neue Season bei Call of Duty, bekommt ihr nicht den ganzen Content-Kuchen auf einen Schlag. Die neuen Inhalte kommen häppchenweise oder in Stößen. Ein weiterer Stoß steht kurz bevor, denn die neue Mid-Season 5 wurde nun offiziell angekündigt. Die Highlights für Warzone:

Neues, hartes Battle Royale mit verschärften Regeln – Iron Trails ’84

Ein neues Team-Deathmatch – Clash

Live-Event „The Numbers“

Wir zeigen euch im Detail, welche Neuerungen ihr zum Start und im Laufe der Mid-Season zu erwarten habt und auch, was bei Cold War abgeht. Die neue Roadmap binden wir euch hier ein:

CoD Warzone bringt Iron Trails ’84 und Clash als neue Modi

Was sind das für neue Modi? Um euch im Battle Royale bei Laune zu halten, haben sich die Entwickler bei Raven Software wieder 2 neue Modi ausgedacht. Zum einen die „Iron Trails ’84“, ein Battle Royale mit extraharten Regeln, und den Deathmatch-Modus „Clash“.

Was sind die Iron Trails? Zu 100 % möchten die Warzone-Macher noch nicht verraten, was da abgeht. Der Modus kommt auch erst irgendwann im Laufe der Season. Doch im Grunde ist es ein Battle Royale mit härteren Regeln:

Gesundheit und Regeneration Die Gesundheit ist höher als im normalen BR, aber auch die Regenerations-Rate hat sich geändert. Laut Aussage der Entwickler ändert das sehr viel am Spielgefühl, da eure Ausrüstungen und Waffen andere Wirkungen haben, als ihr es gewohnt seid.

Loadouts Es wird keine kostenlosen Loadout-Drops im Laufe eines Matches geben, ihr müsst sie immer kaufen.

Gulag Keine Shotguns, kein Akimbo und nur wenig taktische Ausrüstung. Der Gulag soll sich auf das Feuergefecht zwischen 2 Spieler konzentrieren. Gewinnt ihr das Duell, kehrt ihr mit den Waffen aus dem Gulag ins Spiel zurück.



Danach schreiben die Entwickler noch unter dem Punkt „Ergänzendes“, dass ihr auch Änderungen in Verdansk erwarten könnt und andere Aspekte des Spiels leicht modifiziert sind. Verweisen aber darauf, dass es dazu später mehr Infos gibt.

Für einen Sieg in den Iron Trails erhaltet ihr dann eine besondere Visitenkarte – aber nur für den Sieg.

Was ist Clash? Der Modus wurde bereits beim Start der Season 5 angekündigt und kommt nun direkt am ersten Tag der Mids-Season. Ähnlich wie beim Warzone-„Rumble“ gehen 2 Teams mit je 50 Leuten aufeinander los. Ziel ist es, 500 Punkte zu sammeln – entweder durch Aufträge oder natürlich Kills.

Als Kampfgebiet wird ein zufälliger Bereich in Verdansk ausgewählt und ihr könnt die Matches mit euren Warzone-Loadouts starten. Im Blog zur Mid-Season betonen die Entwickler sogar, dass der Modus eine gute Möglichkeit darstellt, um Waffen zu leveln oder fehlende Camos für eure Waffen freizuschalten.

Anders als im Rumble sind zudem mehr Mechaniken aus dem normalen Battle Royale aktiviert:

Bargeld

Kaufstationen

Ping-System

Rüstungsplatten

Fahrzeuge

Das soll eine neue Deathmatch-Erfahrung für Warzone darstellen und ist die nächste Entwicklung bei 50vs50-Kämpfen in Verdansk.

The Numbers-Event startet am 21. September

Was ist das für ein Event? Warzone und Cold War starten zeitgleich das neue Numbers-Event am 21. September. Ihr könnt euch in beiden CoDs jeweils 9 thematische Cosmetics erspielen und so insgesamt 18 Items für euren Loot-Schrank sammeln.

In Warzone hängt das neue Event mit den mobilen Übertragungsstationen zusammen. Das sind die Trucks mit den Antennen, die seit dem Season-Start an unterschiedlichen Stellen auftauchen.

Für jede „einzigartige“ Übertragungsstation bekommt ihr dann einen Sticker oder ein Emblem oder ein anderes Cosmetic, sowie ein paar Erfahrungspunkte und Cash für euer aktuelles Match. Mit „einzigartig“ sind wahrscheinlich die verschiedenen Standorte gemeint, an denen die Übertragungsstationen auftauchen können.

In Cold War könnt ihr dann 9 Gameplay-Aufgaben erledigen, die im Zusammenhang mit dem neuen Content der Mid-Season 5 stehen.

Die Roadmap gibt schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Belohnungen aus dem Event:

Wir haben den Artikel mit den wichtigsten Infos veröffentlicht und erweitern den Text mit weiterem Hintergrund. Bleibt dran.