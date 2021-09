CoD Warzone: Spieler gewinnt Duell gegen übermächtigen Juggernaut – Kassiert nicht einen Treffer

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Das sind die Situationen, derentwegen wir immer wieder in das Spiel zurückkommen – obwohl wir beim letzten Mal womöglich einen A … Tritt ins Hinterteil kassiert haben. Sucht ihr weitere kleine, Kniffe für euer Gameplay, schaut hier vorbei: 6 Tricks in CoD Warzone, die jeder gute Spieler kennen sollte

So oft sind es die kleinen Taktiken und die schnellen Entscheidungen, die zwischen Frust und Jubel entscheiden. Wenn ihr besser in Warzone werden wollt, saugt alles auf, nehmt jeden noch so kleinen Vorteil mit und traut euch im Match auch mal, etwas auszuprobieren. Was beim ersten Mal vielleicht nicht klappt, macht euch beim nächsten Mal zum Helden.

Texugo wechselt danach die Hausseite und testet seine Chancen aus der anderen Richtung. Dabei fällt ihm auf, dass er durch einige Wände des Hauses durchfeuern kann und den Juggernaut trifft, ohne ihn direkt sehen zu müssen. Der Juggernaut versucht in diesem Moment jedoch nicht einmal, Texugo zu erledigen, sondern geht vorerst auf die Wiederbelebung des Team-Mitglieds – womit Texugo aber nicht einverstanden ist und den am Boden liegenden Partner aus dem Match schießt.

Texugo treibt sich bei den sowjetischen Wohnblöcken östlich des Flughafens herum und hat einen Juggernaut in der Nähe. Sein Loadout besteht aus dem Sturmgewehr FAL und einem Einsatz-Schild. Der Juggernaut wollte einem gefallenen Team-Mitglied in dem Treppenhaus wieder auf die Beine helfen, doch Texugo hatte etwas dagegen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist da los? Die großen „Battle Royale“-Matches von Call of Duty: Warzone können von kleinen Macht-Events auf den Kopf gestellt werden. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit startet eines der Mini-Events und bringt die Match-Dynamik gerne mal gehörig durcheinander. Dazu gehören:

Die Juggernaut-Anzüge gehören zu den stärksten Items in Call of Duty: Warzone – ein dicker Panzeranzug mit einer symbiotischen Beziehungen zu einer Mini-Gun. Ein Spieler hat jedoch jetzt gezeigt, dass man die laufenden Panzer auch ganz leicht erledigen kann.

Insert

You are going to send email to