Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare.

Wie sieht ein starkes Setup aus? Besonders wichtig bei der SP-R ist das Extra „Fokus“. Dadurch habt ihr eine unerreichte Zuckungs-Resistenz in der aktuellen Warzone, was ein großer Vorteil bei diesem Spielstil ist.

Die Scharfschützengewehre von Call of Duty: Warzone haben eine Sache gemeinsam: Sie legen Gegner mit nur einem Headshot. Klar also, dass viele Spieler diese besondere Eigenschaft für ihren eigenen Vorteil nutzen wollen.

Call of Duty: Warzone hat bereits eine respektable Menge an Scharfschützengewehren angesammelt und alle kommen mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. MeinMMO zeigt euch die besten Sniper für alle Lebenslagen – kurze, mittlere und hohe Reichweite.

