Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das wohl nervigste Problem dürften für so manch einen die Crashes sein. Denn sowohl auf PC, als auch auf der PS4 und der Xbox One kamen einige Spieler gar nicht richtig zum Zocken und konnten die neuen Inhalte noch nicht wirklich genießen. Denn das Spiel stürzte bei vielen einfach ständig ab.

Nach dem Start der Season 6 klagten zahlreiche Spieler bei Call of Duty: Modern Warfare und in der Warzone über Spielabstürze – und zwar auf allen Plattformen, also auf PC, der PS4 und der Xbox One. Ein neues Update hat nun offenbar die Ursache für Crashes behoben.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 9 × 5 =

Insert

You are going to send email to