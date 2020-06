Die beliebten Shooter Call of Duty: Modern Warfare und das Battle Royal Warzone haben erneut ein Cheater-Problem. Dieses Mal geht es aber dediziert von Konsolen- bzw. Controller-Spielern aus.

Was ist da für ein Cheat? Der Cheat ist eine Modifikation für einen Adapter, der vollkommen legal zu erwerben und zu benutzen ist. Der Adapter heißt „Cronusmax“ und ist mit Controllern für PlayStation 4 und Xbox One kompatibel.

Eine Mod für diesen Adapter erlaubt es, den Rückstoß einer Waffe fast vollständig zu negieren. Dadurch können Spieler mit diesem Cheat selbst im Dauerfeuer fast punktgenau auf dem Ziel bleiben, wie ein Clip von Twitter-Nutzer @Skadezy im Vergleich zeigt:

Cronus Anti-Recoil vs actual recoil.. unbelievable that ppl use this shit in competitions pic.twitter.com/crRXOChtho — Skadez– (@Skadezy) June 19, 2020

Normalerweise braucht ihr die richtigen Aufsätze auf eurer Waffe, um den Rückstoß zu minimieren und möglichst genau zu zielen. Und selbst dann müsst ihr noch manuell gegenlenken. Die Modifikation erledigt das alles für euch.

Besonders in Verbindung mit bestimmten Einstellungen beim Aim-Assist, die laut vieler Spieler an sich schon unfair sind, kann das zu einem großen Problem werden. Der Cheat ist zwar nicht so stark wie etwa ein Aimbot oder ein Wallhack, aber spürbar unfair.

Cheat ist quasi „legal“ und kaum zu entdecken

Was ist das große Problem daran? Der Cronusmax-Adapter ist legal, frei käuflich und kann mit den meisten Gamepads genutzt werden. Lediglich die Modifikation ist auf diese Weise problematisch.

Allerdings kann sie auch nicht wirklich aufgespürt werden. Trifft ein Spieler so genau, kann er einfach sehr gut sein oder einen guten Build benutzen, wie etwa die M13 als „Laser“, und diese zudem noch extrem gut beherrschen.

Es ist mit momentanen Mitteln wohl nicht zu erkennen, ob jemand, der gut trifft, den Cronusmax-Adapter mit Anti-Recoil-Mod nutzt oder ob er einfach gut spielt. Der Spielcode selbst wird nicht manipuliert.

Zwar ist mit dem Adapter in der Theorie auch eine Maus kompatibel, das Haupt-Einsatzgebiet sind jedoch Controller. Cronus bezeichnet sich selbst als „weltbeste Controller-Emulation“.

Auch unter Dauerfeuer perfekte Präzision behalten – schon etwas unfair

Wozu ist der Adapter eigentlich da? Die Adapter sind eigentlich dazu gedacht, dass mit ihnen Störungen von anderen Signalen bei der Benutzung von Controllern unterdrückt werden, oder etwa um bestimmte Eingabe-Geräte mit bestimmten Konsolen kompatibel zu machen – etwa ein Lenkrad mit der PS4 oder Controller auf anderen Plattformen.

Die Firma selbst wirbt damit, dass tausende Mods auf dem Adapter funktionieren und sich Spieler ihre eigenen Funktionen schreiben können, wenn sie wollen. Das beinhaltet eben auch Schummel-Mods wie den Anti-Recoil-Mod, die schwer aufzuspüren sind.

Cheater auf Konsolen?

Das Problem mit den Cheatern ist schon seit langer Zeit ein Thema und spaltet mittlerweile sogar die Community. Immer wieder werfen Spieler auf PS4 und Xbox One der PC-Plattform vor, die Cheater hervorzubringen und das Spiel zu verseuchen. Etliche verweigern deswegen sogar das Crossplay.

Die Entwickler ziehen mittlerweile Konsequenzen aus der Debatte und haben neue Maßnahmen gegen Cheater eingeführt. Die zeigen sogar schon Wirkung und die Schummler beschweren sich lautstark.

Die Community selbst geht aber ebenfalls gegen die unlauteren Mitspieler vor. In einer Runde Bodenkrieg etwa hat ein Cheater die ganze Lobby terrorisiert. Sein eigenes Team hat ihn daraufhin mit Schilden eingesperrt. So konnten wenigstens die anderen Spieler in Frieden weiterspielen.