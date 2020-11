CoD Cold War im Test: Nur 78 auf Metacritic und ausgerechnet der Multiplayer ist schuld

Das neue Call of Duty: Black Ops Cold War ist seit einigen Tagen draußen und auf Metacritic sammeln sich die ersten Reviews. Diese loben vor allem die Singleplayer-Kampagne. Doch es gibt Kritik am Multiplayer, eigentlich dem Herzstück von Call of Duty.

Was ist das für ein Spiel? Am 13. November erschien der neuste Teil des Shooters. Er spielt in den 1980er Jahren und behandelt die Zeit des Kalten Kriegs während der Reagan-Regierung in den USA.

CoD Cold War bietet euch allerhand Inhalte, darunter

eine Story-Kampagne mit bekannten Gesichtern aus den ersten Black Ops-Teilen

etliche Multiplayer-Modi, in denen ihr gegen andere Spieler antreten könnt

die Rückkehr vom beliebten Zombie-Modus

Loadouts wie in Modern Warfare

ein neues Prestige-System

Alles Wichtige zu Call of Duty: Black Ops Cold War findet ihr in dieser Übersicht. Hier binden wir euch noch einen Gameplay-Trailer ein:

Was sagen die ersten Reviews auf Metacritic? In den letzten Tagen wurden die ersten Tests zum neuen Call of Duty veröffentlicht. Die Wertungen schwanken je nach Plattform leicht:

Auf dem PC kommt der Shooter derzeit auf eine 76 bei 7 Reviews

Auf den Xbox-Konsolen kommt Cold War auf eine 80 bei 5 Reviews

Auf der PS4 auf eine 79 bei 15 Reviews

Auf der PS5 eine 80 bei 9 Reviews

Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von 78. Die schlechteste Bewertung auf allen Plattformen liegt bei einer 60, die insgesamt dreimal vergeben wurde. Die beste Bewertung ist eine 94.

Neben den finalen Wertungen gab es auch etliche Berichte, die derzeit noch komplettiert werden. Diese könnten im Nachhinein noch Einfluss auf die Gesamtwertung nehmen.

Die Bewertungen für CoD Cold War im Überblick

Wir haben für euch die Reviews von 12 bekannteren Seiten in einer Übersicht gesammelt:

PCGamesN (PC) – 90/100

PlayStation LifeStyle (PS5) – 90/100

Game Informer (PS5) – 88/100

IGN Italia (PS4) – 84/100

MGG Spain (Xbox Series X) – 82/100

Eurogamer Italy (PS4) – 80/100

The Gamer (PS4) – 80/100

IGN (PC) – 70/100 (Nur Kampagne)

GamesRadar (PC) – 70/100 (Nur Multiplayer)

PC Gamer (PC) – 69/100

Game Rant (Xbox Series X) – 60/100

VGC (PS5) – 60/100

Wie sieht es in Deutschland aus? Auch im deutschsprachigen Raum gibt es bereits allerhand Tests, die jedoch teilweise noch nicht final sind oder nur einen bestimmten Bereich des Spiels betreffen:

GamePro (PS4) – Tendenz von 80 bis 85 (noch nicht final)

GameStar (PC) – 80/100

PCGames (PS4) – 8/10

Play3 (PS5) – 8/10 (nur Kampagne)

Gamersglobal (keine Angabe) – 8/10 (nur Kampagne)

Computerbild (PC) – 2,0

In CoD Cold War zieht ihr mit verschiedenen Operatorn in die Schlacht.

Das sagen die Kritiker über CoD: Cold War

In diesem Abschnitt fassen wir euch einige Bewertungen rund um Call of Duty: Black Ops Cold War zusammen und lassen auch Fazits einfließen, die noch keine finale Wertung gegeben haben.

Was wird gelobt? Das neue Call of Duty erntet im allgemeinen Lob für das Gunplay der verschiedenen Waffen und das Design der Maps. In vielen Reviews wird auch die Einzelspieler-Kampagne gelobt, die als positive Überraschung des Shooters gilt.

Dort gibt es 5 Schwierigkeitsgrade, einen guten Mix aus Stealth und Action und interessante Story-Wendungen. Zudem soll das Setting unverbraucht sein und es gibt Crossovers zu anderen CoD-Spielen.

Was wird kritisiert? Gerade der Multiplayer, der als Herzstück der CoD-Spiele gilt, bekommt starke Kritik. Zu Beginn gibt es nur eine geringe Auswahl an Karten und die Innovationen im Vergleich zu Modern Warfare sollen eher gering ausfallen.

Generell sehen einige Tester Cold War als Rückschritt im Vergleich zum Vorgänger, gerade in der Balance und den Möglichkeiten bei den Loadouts.

Was den Multiplayer angeht sehen außerdem viele die Warzone als stärker und besser geeignet für die Zukunft an. Die Warzone wird trotz neuen Call of Duty-Teil fortgesetzt und im Dezember durch Inhalte aus Cold War ergänzt.

Die Pressezitate

PCGamesN: „Treyarchs neuster Titel fühlt sich an, als sei er nur ein paar „Quality of Life“-Änderungen davon entfernt, das perfekte Revival der „Black Ops“-Serie zu sein. Er liefert an allen drei Fronten und schafft es, einige der abgestandensten Zutaten der Serie auf subtile Weise aufzufrischen.“

PCGamer: „Eine unnötige Fortsetzung, die nicht aus dem Schatten von Warzone fliehen kann.“

GameStar: „Selbst die beste CoD-Kampagne seit vielen Jahren kann den geringen Umfang und Rückschritte im Multiplayer nicht ganz auffangen.“

MGG Spain: „Wieder einmal finden wir ein CoD-Spiel mit 3 verschiedenen Möglichkeiten, sich zu amüsieren und wieder einmal ist die Zombie-Erfahrung der beste Teil des Pakets. Die Kampagne ist nicht schlecht und probiert ein paar neue Dinge aus, während sie etwas kurz und oberflächlich ist. Der Mehrspieler-Teil ist aufgrund von Balance-Problemen und mangelndem Inhalt der schlechteste Teil des Pakets. Glücklicherweise wird das wohl in den nächsten Monaten gelöst werden, wie es CoD: Modern Warfare vor einem Jahr auch geschafft hat.“

VGC: „Trotz seiner erfreulichen Kampagne fühlt sich Black Ops Cold War wie ein anachronistisches Paket an. Die Ära eines einzigen Spiels mit drei völlig unterschiedlichen Modi fühlt sich im Zeitalter von Warzone so lange zurückliegend an.“

Wie sind eure Eindrücke von Call of Duty: Black Ops Cold War bisher? Seid ihr zufrieden mit den Inhalten und bleibt ihr für den Multiplayer weiterhin Warzone oder sogar Modern Warfare treu? Lasst es uns wissen!

Wer von euch jetzt mit dem Multiplayer einsteigen möchte, findet hier die wichtigsten Settings, die euch sofort besser machen.