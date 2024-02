LoL: Org wird 6-mal Meister, baut ein Super-Team – Da schlägt der Fluch zu

In League of Legends versuchen Organisationen immer wieder, ein sogenanntes „Super-Team“ zu bauen, indem man zu einem bestehenden LoL-Team starke Einzelspieler hinzukauft, die in anderen Teams Führungsspieler oder gar Stars waren. 2024 versuchte es Cloud9 in den USA. Aber auch diesmal scheint der Ansatz einfach nicht zu funktionieren: Nach einem starken Start hagelte es 4 Niederlagen.

Was ist das mit Super-Teams in LoL?

Die Idee ist, dass man Stars einkauft, die bei anderen Teams die klaren Führungsspieler waren, weil man glaubt, so ein Star-Ensemble müsse ja noch stärker sein, wenn sie zusammenspielen.

So versuchte in Europa das Team Vitality ein Super-Team um einen der nominell stärksten europäischen Spieler, Perkz, zu bauen, indem man ihm erstklassige Mitspieler kaufte – doch das schlug katastrophal fehl. Trotz Top-Besetzung wurde das Team im Sommer 2023 Letzter und verstreute sich in alle Winde.

Dieses Jahr hat Cloud9 sich das Beste aus den USA zusammengekauft und wollte den Fluch des Super-Teams brechen.

Cloud9 kauft sich das Beste zusammen, was Nordamerika zu bieten hat

Wen hat Cloud9 gekauft? Cloud9 ist traditionell eines der stärksten Teams der USA. Insgesamt haben sie 6-mal die LCs gewonnen. Zuletzt im Spring Split 2023. Im Summer Split musste man sich aber NRG geschlagen geben und wurde nur Zweiter.

Für die neuen Season behielt man 3 alte Spieler, sie sollten das Gerüst bilden:

Jungler Blaber ist seit Juni 2018 im Team

Top-Laner Fudge seit dem Oktober 2020

Botlaner Berserker, der südkoreanische Import gilt als einer der mechanisch stärksten Spieler im US-amerikanischen LoL überhaupt. 2022 zerstörte er die Konkurrenz in den USA

Berserker zerlegte 2022 die LCS; als er sein Debüt in der Liga gab.

Neu holte man:

Jojopyun, der junge Midlaner gilt als eines der größten Talente im US-LoL, er hatte die Evil Geniuses geprägt

VULCAN, der eigentlich seit Jahren als „der beste nordamerikanische“ Supporter gilt, der aber irgendwie nie heimisch wird, sondern sich jedes Jahr ein neues Team sucht

Wenn alles läuft, sieht das Team extrem stark aus:

Cloud9 gewinnt die ersten 3 Spiele, verliert dann 4 am Stück

So lief es: Cloud9 war im Sommer 2023 Erster in der LCS geworden und man sollte annehmen, wenn man ein Team so gut verstärkt, wird’s besser, aber das Gegenteil ist der Fall:

Das Team gewann zwar seine ersten 3 Spiele

Hat jetzt aber 4 Spiele am Stück verloren

Damit liegt man auf Platz 5 in der Liga. Das ist eine für das erfolgsverwöhnte Cloud9 eine ungewöhnliche Niederlagenserie.

Spieler macht sich über Fluch des Super-Teams lustig

Wie reagiert Cloud 9? Vulcan nimmt das ganze mit Humor: Er twittert – „Wir haben gehört, dass Super-Teams scheitern – also zeigen wir gerade, dass wir keins sind.“

Das steckt dahinter: Genug Talent ist bei Cloud9 wohl vorhanden, alleine Jojopyun und Berserker müssten theoretisch reichen, um einen oberen Platz in der recht schwachen LCS zu belegen.

Doch ist hier die Frage, ob der Fluch des Super-Teams schwerer wiegt als all das versammelte Talent.

Das ist in LoL schon ein spannendes Phänomen, dass offenbar die Chemie und Hierarchie innerhalb eines Teams so wichtig ist, dass man nicht einfach Top-Spieler zusammenwürfeln und auf das Beste hoffen kann.

