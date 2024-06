Wie finden es die Chefs von Pokémon GO, dass Spieler den Professor ignorieren?

Könnte Pokémon GO etwas daran ändern, wie die Storys erzählt werden? Das haben wir die Chefs des Spiels gefragt.

Wie viel Story hat Pokémon GO? Eine große, übergreifende Story gibt es nicht. Zu verschiedenen Forschungen, Events oder Saisons werden aber verschiedene Geschichten erzählt, vor allem in Textform.

Diese Texte erscheinen im Spiel hauptsächlich als Erzählungen des Professors. Willow gibt eigentlich zu jeder Forschung ein paar Sätze ab – und wer die verfolgt, kann oft interessante Infos zu den wichtigsten Pokémon der Forschung, oder manchmal auch ganz interessante Geschichten lesen.

Abweichungen von dem reinen Textprinzip gibt es eher seltener. Ausnahmen waren etwa die coolen Ultrabestien-Teaser, die aber nur auf YouTube erschienen, oder auch das große Rätsel um Gierspenst.

Was ist das Problem? Viele Spieler berichteten zuletzt, dass sie den Professor in Pokémon GO einfach wegklicken. Sie bekommen von den Storys gar nichts groß mit, die Pokémon GO erzählen möchte.

Dazu haben wir die Chefs des Spiels befragt.

Entwickler wollen den Spielern beide Möglichkeiten bieten

Was sagen die Chefs zum Thema Story in Pokémon GO? Im Rahmen des Pokémon GO Fests in Madrid trafen wir den Niantic-CEO John Hanke und den Live Game Director Michael Steranka in einem Roundtable-Interview. Neben verschiedenen anderen Themen haben wir auch das Thema Story angesprochen.

Denn beim GO Fest in Madrid fiel auf, dass zumindest ein paar Charaktere mehr als nur der Professor mit den Trainern sprachen, um die Story des Events voranzutreiben. Deswegen fragten wir: Ist es denkbar, dass Pokémon GO sein Storytelling in Zukunft verändert, gerade, weil viele Spieler den Professor einfach wegklicken?

„Unsere Philosophie in Bezug auf diese Art von Story-Design ist: Wir wissen, dass einige Spieler sich sehr dafür interessieren und Theorien aufstellen, warum die Dinge im Spiel Pokémon GO passieren“, so Steranka: „Und manche Spieler wollen einfach nur Pokémon fangen.“

Pokémon GO hat hier also verschiedene Zielgruppen, die es bedienen muss. „Ich würde gerne mehr in Sachen Storytelling tun“, räumt Niantic-Chef Hanke ein: „Aber es stimmt, man muss das Gleichgewicht halten. Manche Leute begeistern sich dafür, andere wollen einfach nur direkt in die Action.“

Dass einige Spieler einfach nur durchklicken und so nichts von der Story mitbekommen, ist erst mal kein Problem, so Steranka: „Wir wollen den Spielern beides bieten können. Wenn du dich nicht so sehr für den erzählerischen Aspekt interessierst, kannst du einfach schnell durchtippen, und das ist okay. Wir wollen, dass ihr eure Zeit bestmöglich nutzt“, so der Director.

Er betont jedoch auch: „Aber das Team macht sich viele Gedanken und viel Mühe, um diese Welt und diese Geschichte aufzubauen. Für die Spieler, die sich dafür interessieren, gibt es also einiges zu entdecken.“

Es sieht momentan also nicht danach aus, als würde sich am Storytelling zumindest in naher Zukunft allzu viel ändern – auch, wenn Hanke sagt, er würde gerne mehr in die Richtung tun. Wie seht ihr das Thema? Würdet ihr euch mehr Story-Elemente, wie bei den Ultrabestienteasern, wünschen? Oder legt ihr ohnehin keinen Wert auf Story in Pokémon GO? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was sonst ansteht, zeigt die Übersicht aller Pokémon-GO-Events im Juni 2024.