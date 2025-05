Nach Entlassungen bei Camelot Unchained zeigt Mark Jacobs 70 km große Zone: „Wir haben endlich ein richtiges Spiel“

Nach den Meldungen über umfassende Entlassungen bei Unchained Entertainment gab es monatelang kein Update zum Status quo von Camelot Unchained. Studio-Chef und Branchen-Urgestein Mark Jacobs hat sich jetzt endlich zu Wort gemeldet und über das MMORPG gesprochen.

Was sagt Mark Jacobs? Der MMORPG-Veteran, der als Lead Designer bereits an Klassikern wie Dark Age of Camelot und Warhammer Online gearbeitet hat, äußerte sich in einem etwa 20 Minuten langen Stream über die umfassenden Entlassungen von Anfang 2025 sowie den aktuellen Stand der Entwicklung des Crowdfunding-Spiels. Die wichtigsten Erkenntnisse (via Twitch):

Nach der langen Entwicklungszeit hat man sich zwischenzeitlich hingesetzt und das gesamte Projekt infrage gestellt. Das Team war sich unsicher, ob man aus diesem Fundament und dieser Engine in vernünftiger Zeit ein fertiges Spiel auf die Beine stellen kann.

Das Ergebnis dieser Bewertung: Jap, es ist möglich, Camelot Unchained in vernünftiger Form fertigzustellen und zu veröffentlichen, aber es müssen sich viele Dinge ändern – und das ist man dann angegangen.

Die Entlassungen, die Anfang des Jahres durchgeführt werden mussten, gehören laut Mark Jacobs nicht dazu. Diese seien „schrecklich“ gewesen und man habe viele talentierte Entwickler verloren, die unter anderem an dem mitgewirkt haben, dass der Studio-Chef jetzt der Community zeigen kann.

Konkret stellt Mark Jacobs im Stream die neue Zone Camelot Hills vor. Während andere Regionen des MMORPGs stets um die 4 Quadratkilometer groß gewesen seien, kommt die Hügellandschaft wohl auf mehr als 70 Quadratkilometer.

Laut Jacobs soll die neue Zone die Zukunft des Spiels darstellen und die Stärken der Engine sowie Features wie Massenschlachten optimal unterstützen.

In den Camelot Hills kommt auch eine neue Lighting-Technologie zum Einsatz, die mit Blick auf die Beleuchtung das liefern soll, was man von einem „modernen AAA-Game“ erwarten würde.

Der Chef-Entwickler verspricht: „Wir haben endlich ein richtiges Spiel, Leute. Sicherlich nicht mit allen Klassen und Zonen, die wir bringen möchten. Aber es ist ein Spiel mit einem gigantischen Fundament.“ Die Verbesserungen, die man seit den letzten Gameplay-Vorstellungen erzielen konnten, seien großartig, das „Look-and-Feel“ habe einen enormen Sprung gemacht.

Ein neues „State of the Game“-Video zeigt eine große Massenschlacht in Camelot Hills:

„Das muss ein Trollversuch sein“

Wie reagiert die Community auf Video und Stream? Zwar sind die Kommentare unter dem Video (wohl zwischenzeitlich) deaktiviert (worden, via Reddit), doch werden die Gameplay-Szenen sowie das Statemen von Mark Jacobs natürlich auf Reddit diskutiert.

HungryHousecat1645 zeigt sich auf Reddit wenig beeindruckt: „Framerate- und Leistungsprobleme in ihrem eigenen Marketingmaterial für ein Spiel, das 20 Jahre alt aussieht. Uff. Was hat es damit auf sich?“

Flaky_Purpose_6440 kann es auf Reddit nicht fassen: „Das ist ein Scherz, ein absoluter Scherz, 12 Jahre [Entwicklung] haben uns den Mist in diesem Video beschert?“

Kope fühlt sich von Mark Jacobs getrollt (via Reddit): „Naaa, das muss ein Trollversuch sein. Das ist auf keinen Fall das, was sie zeigen, lmao.“

MeatballZeitgeist sieht es auf Reddit positiv: „Ich meine, es sieht wie ein Spiel aus. Das ist mehr, als ich zu diesem Zeitpunkt realistischerweise von diesem Projekt erwarte.“

So sah Camelot Unchained vor knapp 9 Jahren aus:

Was muss ich zu Camelot Unchained wissen? Eigentlich sollte das MMORPG, für das es 2013 eine Kickstarter-Kampagne gab, schon lange draußen sein. Das Team von Branchen-Veteran Mark Jacobs verzettelte sich jedoch immer wieder, hatte mit Geldproblemen zu kämpfen oder ließ sich durch andere Projekte wie das PvE-MMO Final Stand: Ragnarök ablenken.

Nach langer Entwicklungszeit und vielen Verschiebungen gab’s im März 2024 dann plötzlich ein überraschendes Status-Update vom Chef-Entwickler: Camelot Unchained soll spät im Jahr 2025 final erscheinen. Anfang des Jahres folgte dann die Meldung zu den Entlassungen.

Als bekannt wurde, dass 24 von 55 Mitarbeitern gehen mussten, dachten einige Unterstützer des Projekts sogar laut darüber nach, rechtlich gegen den Entwickler vorzugehen, wenn es in absehbarer Zeit keinen detaillierten Zeitplan für Camelot Unchained geben sollte.

Dennoch ließ sich Mark Jacobs danach noch drei Monate Zeit, um über den Status quo des MMORPGs zu reden. Eine detaillierte Zusammenfassung der turbulenten Entwicklung findet ihr hier: Was ist eigentlich mit Camelot Unchained, der großen Hoffnung für echte MMORPG-Veteranen?