Zocken am Küchentisch: Diese Brettspiele bekommt ihr zum Amazon Prime Day günstiger

Ob miteinander, gegeneinander oder allein – Brettspiele machen in jedem Setting Spaß. Bei Amazon sind einige richtig gute Exemplare jetzt günstig zu bekommen.

Nicht nur digitale, auch physische Spiele sind zum Amazon Prime Day reduziert. Dabei sind unter anderem Das Kennerspiel des Jahres von 2018 und eine packende Solo-Erfahrung im Herr der Ringe Universum.

Gemeinsam spielen – zusammen und gegeneinander

Ruft schon mal eure Freunde an und räumt den Tisch ab, wir haben Futter für euren nächsten Spieleabend! Wollt ihr euch miteinander messen, ist Die Quacksalber von Quedlinburg das richtige Spiel für euch. Im Kennerspiel 2018 versucht jeder Spieler, den wertvollsten Trank zu brauen. Aber Vorsicht, wer zu gierig ist, riskiert das vorzeitige Ende des Zuges.

Spielt ihr lieber mit- statt gegeneinander, solltet ihr euch für Dungeons, Dice and Danger entscheiden. In diesem Spiel vom Magic the Gathering Schöpfer Richard Garfield erkundet ihr im D&D Style Dungeons. Die Regeln sind dabei simpler als das große Vorbild, der Einstieg fällt also deutlich leichter.

Wenn ihr mal solo spielen wollt, gibt es auch hier Alternativen. In Hidden Games Tatort – Der 1. Fall löst ihr allein oder mit bis zu 5 weiteren Mitspielern einen Kriminalfall. Ebenfalls in die Richtung Escape Room-Erfahrung geht es in Herr Der Ringe Schatten über Mittelerde zu. In dieser einmal spielbaren Erfahrung löst ihr allein, oder maximal zu viert, allerhand Rätsel rund um Gandalf und Co.

Wollt ihr keine Deals mehr verpassen, solltet ihr euch unsere Übersicht vormerken. Dort findet ihr immer aktuelle Deals rund um Gaming und Technik.