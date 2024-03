Eine Bose Smart-Soundbar mit kräftigem Bass & Dolby Atmos bekommt ihr jetzt unfassbare 450€ günstiger

Der Sound eures Fernsehers reicht euch nicht? Diese Smart-Soundbar lässt die Spartaner durch euer Wohnzimmer stapfen und ist gerade stark reduziert.

Durch diese kernige Soundbar erlebt ihr wahrhaftige und immersive Momente. Wenn ihr den Film „300“ startet, werdet ihr glauben, selbst ein Spartaner zu sein, der sich mitten im Schlachtfeld befindet. Durch etliche Smartfunktionen und Dolby Atmos bekommt ihr ein tiefgreifendes Audioerlebnis. Spart jetzt und zahlt nur 999€ statt 1449,95€.

Ein fulminantes Klangerlebnis mit der Bose Smart-Soundbar

Die Soundbar 600 verfügt über die Dolby Atmos-Technologie. Dadurch erlebt ihr einen eindrücklichen Surround-Sound. Kämpft an der Seite von William Wallace, wenn ihr den Film „Braveheart“ schaut. Oder erlebt rasante Action bei der Reihe rund um Fast & Furious, als würdet ihr direkt neben dem Schauspieler Vin Diesel sitzen. Mit der Möglichkeit zur Stereo-Kopplung könnt ihr zwei Soundbars miteinander verbinden und so ein noch intensiveres Klangerlebnis schaffen.

Holt euch die Smart-Soundbar bei Coolblue

Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, separate Zonen einzurichten und verschiedene Musik oder Audioinhalte in verschiedenen Räumen gleichzeitig abzuspielen. So könnt ihr beispielsweise in der Küche eure Lieblingsmusik oder Podcasts hören, während im Wohnzimmer ein Film abgespielt wird.

Die Integration von Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant ermöglicht es euch zudem, die Soundbar ganz einfach per Sprachsteuerung zu bedienen. Dadurch erhaltet ihr eine maximale Flexibilität, um einfache Befehle umzusetzen.

Sie wird mit einer Garantie von 2 Jahren geliefert, sodass ihr euch keine Sorgen um eventuelle Defekte machen müsst. Zudem ist im Set ein leistungsstarker Subwoofer enthalten, der für kräftige Bässe sorgt und das Klangerlebnis noch atemberaubender macht.

