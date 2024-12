Blizzard spendiert Diablo seinen ersten Auftritt seit 2012 – Aber im falschen Spiel

Die Spielreihe Diablo hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Doch der namensgebende Bossgegner hielt sich in den vergangenen Jahren bedeckt. Seinen letzten Auftritt hatte der Dämonen-Lord in Diablo 3, das erstmals 2012 veröffentlicht wurde. Jetzt soll der mächtige Widersacher zurückkehren – aber nicht in dem Spiel, auf das ihr wahrscheinlich hofft.

Das wissen wir zur Rückkehr von Diablo: Diablo, der Herr des Schreckens, wird am 13. Dezember 2024 nach Sanktuario zurückkehren. Allerdings nicht in dem aktuellen Hauptspiel der Reihe, Diablo 4, sondern in dem von vielen Spielern kontrovers betrachteten Mobile-Game Diablo Immortal.

Blizzard verspricht den bisher „größten und schlimmsten Bosskampf“ des Spiels und will mit einer „epischen Entscheidungsschlacht“ den erzählerischen Höhepunkt der 2,5-jährigen Geschichte von Diablo Immortal einleiten.

Diablo selbst soll im Kampf einige bereits bekannte Fähigkeiten, aber auch neue Kräfte nutzen. Zudem verrät Blizzard, dass der Kampf eine hohe Intensität und Gegnerdichte haben soll.

In Diablo 4 läuft derweil Season 6. Hier seht ihr einen Trailer:

Diablo taucht im falschen Diablo auf

Warum ist es das falsche Diablo? Diablo Immortal ist nicht bei allen eingefleischten Diablo-Fans beliebt. Es ist ein Free-to-play-Spiel, das nur auf PC und mobilen Geräten spielbar und stark auf Ingame-Käufe gestützt ist. Seit dem Release des Action-RPGs gibt es zudem starke, anhaltende P2W-Vorwürfe gegen Diablo Immortal.

Im Gegensatz dazu steht Diablo 4, das eigentlich der große neue Titel des beliebten Franchise ist. Da es ein Spiel der Hauptreihe ist, zahlen Spieler einen Vollpreis, um es auf ihren Konsolen oder Gaming-PCs zocken zu können. Das Gleiche gilt für große Erweiterungen wie Vessel of Hatred.

Insgesamt erwarten die Spieler bei Diablo 4 einfach regelmäßig große Inhalts-Updates. Sie wünschen sich neue Klassen, Dungeons, Systeme und Bosse – also insgesamt einfach Content, der sie beschäftigt. Content, wie ihn teilweise Diablo Immortal bekommt: Blizzard bringt die erste neue Klasse für Diablo in über 9 Jahren, aber für das falsche Diablo

Was kommt sonst noch? Diablo erscheint im Rahmen des Zerstörtes Sanktuario -Updates in Diablo Immortal. Neben dem Herren des Schreckens könnt ihr euch auf eine neue Zone namens „Weltenkrone“ einstellen, in der einige bekannte Gegner der Diablo-Reihe warten sollen – darunter ein Boss aus Diablo 1.

Außerdem werden neue Herausforderungsdungeons eingeführt, die euch mit zufälligen Modifikatoren belegen und zusätzliche Belohnungen versprechen. Obendrein wird Reliquiar der Hölle um neue Bosskämpfe erweitert.

In Diablo 4 startet im Januar 2025 die siebte Season des Action-RPGs und hat natürlich wieder neue Features sowie eine Season-Mechanik im Gepäck. Wann genau es losgeht und welche Inhalte das Update bieten wird, haben wir euch auf MeinMMO zusammengefasst: Diablo 4 Season 7: Start-Datum, PTR und Inhalte