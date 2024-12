Path of Exile 2 hatte auf Twitch bereits über 1 Million Zuschauer und mehr als Diablo 4 – Und das, obwohl niemand spielen konnte

Path of Exile 2 ist am 6. Dezember 2024 in den Early Access gestartet. Doch wegen Problemen kam niemand auf den Server. Trotzdem hatte das Spiel auf Twitch hunderttausende Zuschauer.

Das Action-RPG Path of Exile ist auf Steam gestartet. Doch zu Beginn gibt es viele Probleme und die Entwickler verschieben den Release um mehrere Stunden. Das hielt rund eine Million Zuschauer allerdings nicht davon ab, trotzdem auf Twitch zuzuschauen, obwohl das Spiel gar nicht lief. Mehr zu den Problemen lest ihr in unserem Ticker zu Path of Exile 2.

Denn auf Twitch werden Belohnungen für Path of Exile verteilt.

Twitch-Drops für Path of Exile 2 und tausende schauen zu

Warum schauen so viele zu? Path of Exile 2 bietet sogenannte Twitch-Drops an: Das bedeutet, ihr müsst einer ausgewählten Person zusehen, wie sie Path of Exile 2 streamt. Dafür müsst ihr aber nicht mit dem Streamer interagieren, sondern könnt den Stream einfach im Hintergrund laufen lassen, während ihr etwas völlig anderes macht.

Wie viele Zuschauer hat Path of Exile 2 gerade? Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 07.12.24, gegen 10:00 Uhr) hat Path of Exile 2 auf Twitch etwa 320.000 Zuschauer. Das ist nur noch knapp ein Drittel von den Hochzahlen am Release-Abend des Spiels. In der Tendenz gehen die Spielerzahlen aber aktuell wieder leicht nach oben.

Wie viele Zuschauer hatte Diablo 4? Diablo 4 hatte laut Twitchtracker.com im höchsten Peak Zuschauer in Höhe von 941.488 Personen. Das war am 1. Juni 2023.

Mittlerweile kann man Path of Exile 2 problemlos spielen

Mittlerweile könnt ihr euch problemlos in Path of Exile 2 einloggen. Die Entwickler haben die Probleme gelöst und viele Streamer zeigen tatsächlich Path of Exile 2. Solltet ihr die Twitch-Drops noch haben wollen oder einfach jemandem beim Spielen zuschauen wollen, dann habt ihr weiterhin eine Chance dazu. Die ganze Aktion läuft in den ersten beiden Wochen nach EA-Start des Spiels.

Die Twitch-Drops bleiben über die gesamte Early-Access-Phase exklusiv. Wenn ihr sie also verpassen solltet, könnt ihr sie erst danach wieder gegen Echtgeld erhalten. Wann der Early Access von Path of Exile 2 endet und was ihr noch zum Thema wissen müsst, erfahrt ihr hier: Path of Exile 2 – Early Access: Alle Infos zu Start, Preload und Kosten für PC und PS5