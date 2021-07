MMORPG Blade & Soul schenkt euch jetzt Max-Level-Charakter – Perfekt für das große Engine-Update im Sommer

Ein Spiel, das Blade & Soul recht ähnlich ist, ist das neue Swords of Legends Online. Das feierte im Juli seinen Release im Westen und startete ohne größere Probleme. Wir haben zusammengefasst, was die Spieler über das MMORPG erzählen:

Zusätzlich wird mit dem Update wohl die nächste Klasse veröffentlicht, die im Kampf auf zwei Schwerter und schnelle Angriffe setzt . Die kam bereits in Korea zusammen mit dem Engine-Update am 16. Juni heraus.

Rückkehrer und Neueinsteiger können sich schon jetzt einen Max-Level-Charakter sichern und dann mit dem neuen Update Blade & Soul nochmal eine Chance geben. Was das Update grafisch verändern soll, könnt ihr euch in diesem Video von MMO Culture anschauen:

In Blade & Soul startet am 14. Juli das neue Event “Ewige Nacht”. Darüber erhalten Spieler kostenlos ein Ticket, um einen Charakter auf Stufe 60 zu bringen. Das bietet sich vor allem für Neueinsteiger und Rückkehrer an, die dem MMORPG mit dem großen Engine-Update nochmal eine Chance geben wollen.

