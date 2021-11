Du gehörst zu den Glücklichen, die eine PS5 ihr Eigen nennen können? Dann brauchst du noch den passenden Fernseher dazu! Amazon hat in der Black Friday Woche ein Geräte im Angebot, mit dem du die volle Power der PS5 ausreizen kannst.

An eine PS5 zu kommen, ist aktuell noch ziemlich schwierig. Aber wenn es dann doch endlich mal geklappt hat, ist der Weg zum Next-Gen-Gaming erst zur Hälfte bestritten. Denn was bringt einem die volle Leistung der neuen Konsole, wenn der Fernseher das Bild nicht adäquat darstellen kann? Zum Glück ist momentan so ziemlich alles reduziert, was man kaufen kann; da gibt es auch den ein oder anderen 4K-TV, der eure PS5-Spiele in voller Pracht erstrahlen lässt.

LG 65NANO869PA 65 Zoll 4K-TV mit HDMI 2.1

Nanocell statt OLED: Aktuell reißen sich die meisten um TVs mit OLED-Panels, aber vor solchen muss sich dieser LG nicht verstecken. So ist die Bildqualität nicht ganz auf dem Niveau von gleichwertigen OLED-Fernsehern, dafür kann er mit besserer Helligkeit auftrumpfen. Auch die einzelnen Farbpixel nutzen sich nicht so schnell ab und dank einer zusätzlichen Beschichtung habt ihr auch sattere Farben und ein tieferes Schwarz als bei normalen LCD-TVs.

Um das beeindruckende Effekt-Feuerwerk von Ratchet & Clank: Rift Apart ansehnlich darstellen zu können, muss ein 4K-TV mit HDMI 2.1 her.

Perfekt für PS5 dank HDMI 2.1: Damit die PS5 ihre volle Power entfalten kann, braucht das Wiedergabegerät nicht nur 4K-Auflösung, sondern auch eine HDMI 2.1 Schnittstelle. Der LG 65NANO869PA 65 Zoll 4K-TV kann mit beidem aufwarten und nicht nur das! Denn er hat auch eine Bildwiederholrate von satten 120Hz. Somit ist er auch für PC-Spieler bestens geeignet.

