Amazon Black Friday Woche: Das sind die besten Angebote

Die Amazon Black Friday Woche ist gestartet. Wir zeigen euch die besten Angebote für PC-Gaming, PS5, Nintendo Switch, Xbox und 4K TVs.

Der Black Friday findet zwar erst am 26. November 2021 statt, aber Amazon hat bereits jetzt die Black Friday Woche eingeläutet. Euch erwarten Angebote, die während der gesamten Woche gelten und natürlich jeweils wechselnde Angebote des Tages. Darüber hinaus könnt ihr euch jeden Tag über neue Blitzangebote freuen, die dann nur für wenige Stunden oder solange der Vorrat reicht, gültig sind.

Wie lange läuft die Amazon Black Friday Woche? Die besondere Aktionszeit läuft vom 19. bis zum 29. November 2021.

Mit Amazon Prime die Black Friday Woche nutzen: Als Mitglied von Amazon Prime erhaltet ihr nicht nur früher Zugriff auf die jeweiligen Blitzangebote, sondern spart euch noch jede Menge Versandkosten. Entsprechend lohnt es sich für die Amazon Black Friday Woche ein Prime-Abo zu haben. Solltet ihr bisher noch keines haben, könnt ihr einfach das kostenlose 30-tägige Probeabonnement nutzen.

Noch mehr Black Friday Angebote findet ihr hier:

Spiele für PC, PS5, Nintendo Switch & Xbox im Angebot

Im Black Friday Angebot von Amazon bekommt ihr unter anderem das sehr gut bewertete Guardians of the Galaxy für die PS5 zum neuen Bestpreis. Des Weiteren sind Spiele wie Far Cry 6, Ghost of Tsushima und Spider-Man reduziert.

PC-Spiele im Angebot

Für den PC ist vor allem die Anno 1800 Investorausgabe interessant. Hierbei erhaltet ihr das Hauptspiel mit allen Content-DLCs zum Bestpreis.

PS5- & PS4-Spiele im Angebot

Nintendo Switch-Spiele im Angebot

Xbox-Spiele im Angebot

30 Prozent Rabatt auf 12 Monate PS Plus

Beim Black Friday 2021 könnt ihr wieder einmal das Abonnement für PlayStation Plus günstiger kaufen. In diesem Jahr gibt es satte 30 Prozent Rabatt, wodurch ihr nur noch 39,99 Euro für 12 Monate PS Plus zahlt.

4K-Fernseher stark reduziert

Während der Black Friday Woche könnt ihr bei Amazon gleich mehrere interessante 4K-Fernseher günstiger kaufen. Dabei ist vom 4K TV für den schmalen Geldbeutel bis zum Premium-Modell alles dabei. Es gibt sogar zwei 4K TV mit HDMI 2.1 im Angebot.

LG 55NANO869PA 4K TV mit HDMI 2.1

Bereit für PS5 & Xbox Series X: Dieses Modell von LG setzt nicht nur auf die NanoCell-Technologie, sondern auch auf zwei HDMI 2.1-Anschlüsse. Dabei erwarten euch natürlich VRR und ALLM. Somit bietet der Fernseher alles, was ihr braucht um mit den Konsolen in nativem 4K mit bis zu 120 FPS spielen zu können.

Für die nötige Leistung sorgt dabei der LG Alpha-7 Prozessor der 4. Generation. Der TV unterstützt darüber hinaus Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Samsung Galaxy und weitere Handys zum Bestpreis

Bei Amazon könnt ihr beim Black Friday allen voran das Samsung Galaxy S20 FE und das Galaxy S21+ günstiger kaufen.

Weitere Angebote der Amazon Black Friday Woche

Amazon Geräte im Angebot

Während der Black Friday Woche könnt ihr bei Amazon natürlich die hauseigenen Geräte günstiger kaufen. Zudem gibt es derzeit 3 Monate Amazon Music Unlimited gratis.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.