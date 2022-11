Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Für Gamer besonders interessant: Der enthaltene 1 TB Cloudspeicher, denn aktuell kommt ihr für den Preis kaum günstiger an so viel digitalen Speicher. Insbesondere dann, wenn ihr euch den Preis des Abos mit Freunden teilt. Bei einer Einzelperson zahlt ihr im Schnitt pro Monat für 1 TB Cloudspeicher rund 4 Euro.

Falls ihr ohnehin gerade nach einer passenden Software sucht, ist das eine sinnvolle Empfehlung, die sich laut Rezensionen auch für Einsteiger eignen soll. Das Geld, dass ihr am Ende von der Steuer dann zurückbekommt, könnt ihr dann wieder in andere Dinge investieren.

4 Dinge, die ihr auf keinen Fall am Black Friday auf Amazon und Co kaufen solltet

Ihr sucht noch ein paar Empfehlungen zum Black Friday auf Amazon, MediaMarkt und Co? In unserem Artikel findet ihr ein paar Tipps, wenn ihr nicht mehr als 80 Euro ausgeben wollt. Warum sich die Angebote lohnen, erklären wir euch.

Insert

You are going to send email to