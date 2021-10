Black Friday 2021 Angebote: Mögliche Gaming-Monitore für PC & PS5

Als erstes in der weiteren Liste müssen wir den bereits vorgestellten GIGABYTE M32U nennen. Dieser Gaming-Monitor erfüllt alle Voraussetzungen, die es für die PS5 und Xbox Series X braucht. Darüber hinaus haben wir noch zwei weitere empfehlenswerte Monitore herausgesucht, die einen Blick in der Cyber Week wert sind.

Was wäre ein gutes Angebot? Derzeit kostet der ASUS ROG Strix XG43UQ rund 1.500 Euro. Der bisherige Bestpreis liegt bei 1.449 Euro. Das liegt unter anderem daran, dass er erst seit August 2021 auf dem Markt ist und zunächst ausverkauft war. Mittlerweile ist er aber gut lieferbar und von daher ist es denkbar, dass er am Black Friday günstiger wird. Ein Preis im Bereich von 1.399 Euro bis 1.450 Euro wäre dabei folglich ein sehr gutes Angebot für den Gaming-Monitor.

Wer statt eines Monitors lieber einen 4K-Fernseher kauft, kann sich in unserer Kaufberatung darüber informieren, welche sich am besten eignen.

Was wäre ein gutes Angebot? Der LG 38GN950-B kostet derzeit um 1.100 Euro. Jedes Angebot unter diesem Preis wäre also bereits ein aktueller Bestpreis. Sollte ein Händler den Monitor sogar auf unter 1.000 Euro senken, kann man von einem Hammerpreis sprechen.

Auflösung nach Rechenpower auswählen: Egal für welchen Gaming-Monitor ihr euch entscheidet, ihr solltet euch im Klaren darüber sein wie viel Leistung euer Gaming-PC hat. Ein 4K-Monitor an einem PC, der maximal Full-HD flüssig darstellen kann, bringt euch nichts. Entsprechend solltet ihr Full-HD, QHD / WQHD und 4K mit der Leistung eures PCs abstimmen. In der Regel empfehlen wir lieber eine Stufe bei der Auflösung niedriger auszuwählen und dafür die höheren und stabileren FPS mitzunehmen.

Bildwiederholrate von 175 Hz und mehr: Vor allem für Shooter- und MOBA-Spieler interessant. Allgemein profitiert ihr bei schnellen Spielen am meisten von einer höheren FPS-Zahl. Allerdings müsst ihr dann Abstriche bei der Auflösung machen. Monitor mit 175 Hz und mehr gibt es nicht mit einer 4K-Auflösung. Wer über 200 Hz hinaus will, wird eher zu einer Full-HD-Auflösung greifen müssen.

Wer einen Gaming-Monitor für seinen PC beim Black Friday und der Cyber Week kaufen will, der sollte sich vorher am besten Gedanken darüber machen, was er von einem Monitor erwartet. Gerade für Gaming-PCs gibt es eine große Auswahl.

Am 22. November 2021 startet die Cyber Week und am 26. November findet der Black Friday statt. Es ist die Dealwoche des Jahres und erneut wird es tausende Angebote geben. Unter anderem gibt es jedes Jahr mehrere Gaming-Monitore günstiger. 2021 könnte dabei ein gutes Jahr sein, um sich einen Monitor für die PS5 zu kaufen. Zumindest sofern ihr euch nicht lieber für einen Fernseher entscheidet.

