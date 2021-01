Das Free2Play-MMORPG Bless Unleashed startete heute, am 15. Januar, mit der zweiten geschlossenen Beta auf Steam. Das Spiel soll Anfang 2021 offiziell für den PC erscheinen und hat zuletzt ein großes Update bekommen.

Was ist das für eine Beta? Die geschlossene Beta begann am Freitag, dem 15. Januar, um 1:00 Uhr am Morgen und läuft bis Dienstag, den 19. Januar um 0:59 Uhr.

In dieser Zeit könnt alle Inhalte von Bless Unleashed ohne Level-Cap ausprobieren. Dazu zählen:

Die 5 verschiedenen Klassen

Die Gebiete der Spielwelt

PvP mit anderen Spielern

Dungeons und Weltbosse, die ihr bekämpfen könnt

Für Beta-Tester gibt es zum Release außerdem Bonus-Loot in Form eines besonderen Reittiers, eines Titels und sie bekommen 7 Tage den Premium-Account, der zusätzliches Gold und XP bringt.

Wie nehmt ihr an der Beta teil? Wer sich bereits vor oder nach der ersten Beta registriert hat, sollte per Mail einen Key erhalten haben. Wer das MMORPG jetzt spontan testen möchte, kommt erstmal an keinen Key.

Während beim ersten Test noch Keys verlost wurden, gab es diesmal keine neuen Gewinnspiele. Ihr könnt euch gerade nur vorab auf der offiziellen Webseite registrieren, um bei einer möglichen dritten Beta dabei zu sein.

Überarbeitungen an der Steuerung, um es zu einem PC-Spiel zu machen

Was hat sich seit der ersten Beta getan? Die erste Beta fand im November 2020 statt und es gab viel negatives Feedback. Vor allem die Steuerung wurde kritisiert, weil man den Maustasten keine Funktionen zuweisen konnte. Das hat sich nun geändert.

Außerdem gab es weitere Anpassungen, darunter:

Längeres Sprinten

Eine Auto-Run-Taste

5 Slots für Items und Tränke, die sich schnell nutzen lassen

Generelle Anpassungen am UI

Lohnt sich Bless Unleashed?

Was ist das für ein Spiel? Bless Unleashed ist ein Free2Play-MMORPG, das nach eigener Aussage Wert auf actionreiche Kämpfe und schwierige Bosse legt. Ihr kämpft dabei gegen verschiedenste Feinde und folgt einer Story, die durch Quests erzählt wird.

Im Endgame erwartet euch neben vielen Feld-Bossen und Dungeons auch PvP in der offenen Welt.

Bless Unleashed erschien bereits im Frühjahr für die Xbox One und am 22. Oktober für die PS4. Auf dem PC liefen bisher nur Beta-Tests.

Ich hab Bless Unleashed während der ersten Beta gespielt.

Lohnt es sich? Ich selbst habe Bless Unleashed während der ersten Beta für rund 1 Stunde gespielt und im Anschluss mehrere Stunden in der Konsolen-Version verbracht.

Noch immer hat das Spiel Probleme, mit denen auch Bless Online 2018 kämpfte, darunter ein hakeliges Kampfsystem, uninspirierte Quests und viel Grind. Die Spiele haben gewisse Gemeinsamkeiten, da sie in derselben Welt spielen und vom gleichen Entwickler kommen.

Bless Unleashed richtet sich vor allem an Fans von Action-MMOs, die kein Problem mit Grind und PvP haben. Wer dringend auf der Suche nach einem neuen MMORPG ist, sollte dem Spiel zumindest eine Chance geben. Was Bless Unleashed alles bietet und wo seine Stärken und Schwächen liegen, das erfahrt ihr in meinem Anspielbericht:

