Neues MMORPG mit coolem Waffensystem kommt – Das macht es besonders

Mit Gran Saga (PC, Mobile) steht ein sehr interessantes, neues MMORPG an, das die bekannte Loot-Spirale durchbricht und bei dem ihr eurer Waffe treu bleibt. Der Release in Südkorea erfolgt schon in wenigen Tagen.

Was ist Gran Saga? Das MMORPG wird vom südkoreanischen Studio NPIXEL entwickelt, welche derzeit auch am spannenden MMORPG Chono Odyssey arbeiten. Die Entwickler nutzen ein Budget von rund 25 Millionen US-Dollar.

Ihr erkundet gemeinsam mit vielen anderen Spielern eine große Anime-Welt, die allerdings in Zonen eingeteilt ist. Ihr reist ähnlich wie in klassischen JRPGs auf einer Landkarte umher und könnt dann Gebiete betreten und diese in 3rd-Person-Ansicht erforschen.

In diesen Zonen erwarten euch Kämpfe gegen Monster und Quests, die ihr von NPCs erhaltet. Diese Gebiete können sehr groß ausfallen, weswegen ihr mit Mounts wie Pferden reiten dürft. PvP spielt in Arenen ebenfalls eine Rolle.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So sieht das MMORPG Gran Saga aus.

Waffen-System steht im Mittelpunkt des MMORPGs

Was ist besonders am Spiel? Gran Saga bietet ein interessantes Waffen-System, das Gran-Weapons-System. Je nachdem, welche Waffe euer Held führt, verändert sich dadurch sein Spielstil und das MMORPG soll sich anders anfühlen. Es ist möglich, die Waffen zu verbessern und so euren Helden über diese Items auszubauen.

Es gibt über 20 Waffen im Spiel, die im Grunde bestimmen, wie ihr in den Quests und Kämpfen vorgehen könnt. Jede Waffe bietet spezielle Angriffe und Verteidigungen sowie eigene Skills und ein einzigartiges Aussehen – das sich mit der Zeit allerdings ebenfalls anpassen lässt.

Das System ist so ausgelegt, dass ihr euch für eine der Waffen entscheidet und so euren persönlichen Spielstil findet. Dann bleibt ihr dieser Waffe treu, die ihr immer weiter verbessert und ausbaut und so euren Helden weiterentwickelt. Waffen sollen zu einer Art Begleiter werden, die mit euch verbunden sind.

Gran Saga ist damit also nicht darauf ausgelegt, ständig neuen Loot und damit bessere Waffen zu finden. Ihr sollt bei eurer Waffe bleiben und diese verbessern. Ein Wechsel ist aber ebenfalls möglich, doch dann müsst ihr im Grunde wieder von vorne beginnen und die Waffe erneut ausbauen.

Was gibt es noch Interessantes? Außerdem wollen die Entwickler einen Anime zum Spielen und zum Zuschauen erschaffen. Das MMORPG sieht dank Unreal Engine 4 aus wie ein Zeichentrickfilm, nicht unähnlich dem erfolgreichen Genshin Impact. Außerdem besitzen NPCs Sprachausgabe und die Story wird anhand von Zwischensequenzen erzählt.

Das Spiel ist so inszeniert, dass auch Zuschauer, beispielsweise über Twitch, ihren Spaß haben können und sie dann beim Zuschauen eines Streamers eine Art Episode einer Anime-Serie erleben.

Wann kommt das MMORPG? NPIXEL hat jetzt bekannt gegeben, dass der Release in Südkorea am 26. Januar stattfindet. Und zwar für PC und mobile Geräte. Es ist sogar Crossplay zwischen den Plattformen möglich.

Gran Saga soll auch international erscheinen. Ein Release in Europa und in den USA ist fest eingeplant. Allerdings gibt es noch keinen Termin, wann auch wir loslegen dürfen. Es wäre denkbar, dass die Entwickler nach dem Start in Südkorea über die internationale Version sprechen.

Ihr möchtet euch noch andere Anime-MMORPGs ansehen? Dann lest die MeinMMO-Liste „Die 7 besten Anime-MMORPGs im Jahr 2021“ durch.