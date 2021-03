Das sind gerade die 20 beliebtesten Spiele auf PS5, wenn es nach dem PS Store geht

Die Top-Spiele für PS5 im Februar 2021 wurden veröffentlicht. Die Liste setzt sich bunt zusammen – von Koop-Shootern über Sport bis hin zu Singleplayer-Hits ist so ziemlich alles dabei. Welche Spiele am öftesten im PS Store heruntergeladen wurden, erfahrt ihr hier.

Was ist das für eine Liste? Auf dem PlayStation Blog wurde gleich eine ganze Reihe an Zahlen geteilt, die zeigt, welche Spiele für PS4 und PS5 im Februar 2021 besonders oft heruntergeladen wurden.

Darunter ist auch die Liste der beliebtesten Spiele auf PS5 im Februar – zumindest, wenn es nach dem offiziellen PS Store geht. Wir schauen uns die Top-Games ein wenig genauer an.

Diese 20 Spiele wurden im Februar am meisten für PS5 heruntergeladen

An eine PS5 zu kommen ist nach wie vor nicht einfach – auch, wenn mittlerweile immer mehr Konsolen neue Besitzer finden. Wenn ihr noch auf der Suche seid, empfehlen wir euch den PS5-Ticker auf MeinMMO.

Wenn ihr allerdings bereits eine PS5 besitzt, dann liegen die Chancen gut, dass ihr zur folgenden Liste beigetragen habt. Diese kostenpflichtigen Spiele wurden im Februar 2021 am öftesten für die PlayStation 5 im PlayStation Store heruntergeladen.

1. FIFA 21

Den ersten Platz belegt im Februar die Sport-Simulation von EA Sports. In FIFA 21 dreht sich alles um maßgenaue Pässe, mitreißende Dribblings und natürlich möglichst schöne und viele Tore.

FIFA 21 bietet verschiedene Modi, wie die Karriere für Solo-Spieler oder Pro Clubs und Ultimate Team im Online-Modus. In FUT gibt es Wochenwettbewerbe und die Weekend League, durch die ihr euch kämpfen könnt, um möglichst gute Belohnungen zu bekommen und ein richtig starkes Team zu bauen. Außerdem gibt es ein PS5-Upgrade mit neuer Kamera, besserer Grafik und DualSense-Support.

Wenn ihr bei Ultimate Team bereits dabei seid, findet ihr hier einige starke Spieler für euer Team .

2. Assassin’s Creed Valhalla

Nicht nur Steam-Hit Valheim lässt euch die Wikinger-Axt schwingen: Assassin’s Creed Valhalla kam bereits im November 2020 raus, scheint aber immer noch jede Menge Spieler anzuziehen.

Das Spiel von Ubisoft versetzt euch ins mittelalterliche England, wo die altbekannte AC-Formel ein wenig anders umgesetzt wird, als gewohnt. Ein Unterschied zu früher sind etwa die neuen Quests, die eher wie kleine Mini-Events aufgebaut sind.

MeinMMO-Autor Jürgen Horn hat sich als Fan des Spiels gezeigt – vor allem, wenn man es wie ein MMO spielt.

3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Der neue Spider-Man-Ableger gehörte zu den Spielen, die schon vor dem Launch der PS5 stark promotet wurden – offenbar mit Erfolg. Denn im Februar sicherte sich das Singeplayer-Abenteuer den dritten Platz in den PS5-Charts.

Das Spiel setzt dabei nicht auf Ur-Netzschwinger Peter Parker, sondern auf den jungen Miles Morales, der sich vom Aushilfs-Wandkrabbler zum waschechten Superhelden mausert. Erneut könnt ihr euch durch das wunderschön gestaltete New York schwingen, dass diesmal im Weihnachts-Look erstrahlt und mit einem neuen Grafik-Modus stark von der PS5 profitiert. Spider-Man: Miles Morales punktet aber nicht nur mit toller Optik und unterhaltsamem Gameplay, sondern auch mit einer richtig guten Story.

4. Call of Duty: Black Ops Cold War

Der neue Black-Ops-Ableger der CoD-Reihe erschien im November 2020 und versetzt euch in den Kalten Krieg. Der Shooter bekommt regelmäßig neue Seasons mit frischen Inhalten und Modi spendiert. Jüngst startete erst die Season 2, die auch den neuen Ausbruch-Modus für Zombies mitbrachte.

Eng verbandelt mit dem Spiel ist auch die Battle-Royale-Variante CoD: Warzone. Hier landet ihr im kriegsgeschüttelten Verdansk und versucht, bis zum Ende zu Überleben. Die Warzone liegt übrigens im Ranking der Free-to-Play-Spiele ganz vorne.

5. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege ist der älteste Titel in den Top 5 der neuen Liste, zieht aber offenbar immer noch jede Menge Spieler an. Es handelt sich um einen taktischen Team-Shooter, in denen ihr euch als Angreifer und Verteidiger gegenüber steht.

Es gibt zahlreiche Operators mit verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten, die ihr einsetzen könnt. Wer auf Team-orientiertes Gameplay steht, ist hier auch im Jahr 2021 immer noch richtig: Rainbow Six Siege gehört zu den 14 besten Multiplayer-Shootern 2021.

Platz 6 – 20 der meisten Downloads auf PS5 im Februar 2021

Unterhalb der Top 5 finden sich weitere Titel, die auch Multiplayer-Spieler interessieren dürften. Auf Platz 6 etwa findet sich Mortal Kombat 11 – ein Beat’em Up, in dem ihr euch gegenseitig herausfordern könnt. Auf Platz 9 liegt Borderlands 3, ein irrer Looter-Shooter mit unfassbar vielen Waffen und ebenso vielen Witzen. Auch No Man’s Sky hat sich einen Platz in der Liste gesichert.

Daneben sind auch Singleplayer-Spiele wie Demon’s Souls oder Immortals Fenyx Rising dabei.

Hier findet ihr das komplette Ranking:

1 FIFA 21 2 Assassin’s Creed Valhalla 3 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 4 Call of Duty: Black Ops Cold War 5 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 6 Mortal Kombat 11 7 Hitman 3 8 Demon’s Souls 9 Borderlands 3 10 Madden NFL 21 11 Immortals Fenyx Rising 12 WRC 9 FIA World Rally Championship 13 NBA 2K21 14 No Man’s Sky 15 Werewolf: The Apocalypse – Earthblood 16 Nioh 2 Remastered – The Complete Edition 17 Godfall 18 Sackboy: A Big Adventure 19 Watch Dogs: Legion 20 Dirt 5 So sah das Ranking laut PlayStation Blog im Februar 2021 aus

Was ist mit F2P-Spielen?

So sieht das F2P-Ranking aus: Abseits der Top 20 der kostenpflichtigen Spiele hat der PS Blog auch ein Ranking der Free-to-Play-Spiele veröffentlicht. Die beliebtesten Gratis-Spiele für PS4 und PS5 im Februar 2021 sahen folgendermaßen aus:

Call of Duty: Warzone

Rocket league

Fortnite

Apex Legends

Vigor

eFootball PES 2021 Lite

Genshin Impact

Rogue Company

Destiny 2

Rec Room

Was haltet ihr von dieser Aufstellung? Sind irgendwelche großen Überraschungen für euch dabei oder vermisst ihr einen sicher geglaubten Favoriten? Übrigens: Falls ihr kein Geld für Spiele ausgeben wollt, ob nun momentan oder generell empfehlen wir euch folgenden Artikel: Die 20 besten kostenlosen Spiele für die PS4 und PS5 in 2021