Wie sieht es mit Story aus? In diesem Jahr verzichtet Battlefield auf eine Story-Kampagne und konzentriert sich auf den Multiplayer. Das heißt aber nicht, dass es keine Story gibt. Sie wird nur in der Rahmenhandlung des Multiplayers und im Hazard-Modus erzählt.

Erste Reaktionen zur Beta findet ihr hier: Battlefield 2042 ist endlich da – So ist die Stimmung am Tag 1 der Beta

Wann kommt Battlefield 2042 raus? Der Shooter erscheint am 19. November 2021. Dabei handelt es sich um das aktuellste Datum, ursprünglich sollte Battlefield 2042 am 22. Oktober veröffentlicht werden.

